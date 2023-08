"Special Ops - Lioness": Handlung, Besetzung - alle Infos

Bei dem Streamingdienst Paramount+ läuft "Special Ops - Lioness"- eine mit hochkarätigen Schauspielern besetzte Spionage-Thrillerserie. Wir informieren Sie über Handlung, Folgen, Cast und Stream. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Die Welt des Streaming hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Während vor einiger Zeit der Siegeszug von Netflix noch unaufhaltsam schien, haben sich in Windeseile nun die verschiedensten Wettbewerber auf dem Markt positioniert. Einer der neuesten Streaming-Anbieter im deutschen Markt ist Paramount+.

"Special Ops - Lioness" ist eine für Paramount+ gedrehte Serie. Es handelt sich um eine Agenten-Serie, die mit vielen Hollywood-Stars das Potenzial hat, neue Abonnenten anzulocken. Die Serie steht dem Streaming-Publikum zu Haus auf dem Sofa zur Verfügung. Wir haben hier alle Infos rund um die Handlung, Folgen, Besetzung und Stream der Serie zusammengetragen. Am Schluss finden Sie den offiziellen Trailer.

Seit wann ist "Special Ops - Lioness"bei Paramount+ verfügbar?

Die Dreharbeiten hatten bereits im Juni 2022 begonnen, doch das bedeutete natürlich noch lange nicht, dass die Serie schnell verfügbar sein würde. Die Post-Production, insbesondere von solchen Prestige-Projekten wie "Special Ops - Lioness", dauert in der Regel mehrere Monate, manchmal auch ein ganzes Jahr. Deshalb war es lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis, wann Paramount+ mit der Serie an den Start gehen würde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Disney hat genug von den hohen Verlusten im Streaming-Geschäft. Nun erhöht der Unterhaltungsriese erneut Abo-Preise - und will auch bei Passwort-Trittbrettfahrern durchgreifen. Video: dpa

Es ging schlussendlich aber doch früher los, als die meisten Experten vermutet hatten. "Special Ops - Lioness" erschien am Sonntag, dem 23. Juli 2023, bei Paramount+ im Stream - weltweit.

Handlung: Worum dreht sich "Special Ops - Lioness"?

Die Serie ist ein Spionage-Thriller und dreht sich um die tatsächlich existierende CIA-Einheit "Team Lioness". Dabei handelt es sich um weibliche Agenten, die im Nahen und Mittleren Osten auf Einsätze im Terrorismusbereich spezialisiert sind. Die junge und überaus motivierte Soldatin Cruz Manuelos wird von "Team Lioness" rekrutiert. Ihr Auftrag ist allerdings selbst für die CIA sehr gefährlich: Sie soll sich mit der Tochter eines berüchtigten Terroristen anfreunden.

Ebenfalls involviert in die gefährliche Mission sind die Stations-Leitung von "Team Lioness", die sich um die Ausbildung der Agentinnen kümmert, sowie die CIA-Führungsperson Kaitlyn Meade, die womöglich mehr in die Politik als in die Arbeit der Agenten vertieft sein könnte. Die Implikationen des CIA-Programms sind gewaltig, selbst der US-Außenminister ist involviert.

Lesen Sie dazu auch

"Special Ops - Lioness": Die Folgen

"Special Ops - Lioness" umfasst insgesamt acht Folgen. Die ersten beiden Episoden erschienen am 23. Juli 2023 - der Rest der Episoden wird nun im wöchentlichen Abstand veröffentlicht. Daraus ergibt sich folgende Übersicht:

Folge 1, 23. Juli 2023: "Sacrificial Soldiers"

Folge 2, 23. Juli 2023: "The Beating"

Folge 3, 30. Juli. 2023: "Bruise Like a Fist"

Folge 4, 6. August 2023: "The Choice of Failure"

Folge 5, 13. August 2023: "Truth is the Shrewdest Lie"

Folge 6, 20. August 2023: "The Lie is the Truth"

Folge 7, 27. September 2023: "Wish the Fight Away"

Folge 8, 3. September : "Gone ist the Illusion of Order"

Besetzung von "Special Ops - Lioness": Die Schauspieler im Cast der Serie

Da die Dreharbeiten der Serie bereits im Juni 2022 begonnen haben, sind die Schauspieler der Show längst bekannt. Ein paar Szenen wurden im Januar und Februar sogar auf der Insel Mallorca gedreht. Bei einem Blick auf den Cast wird einem außerdem schnell klar, dass es sich bei "Special Ops - Lioness" nicht um eine x-beliebige Serie handelt. Denn nicht nur einer, sondern gleich zwei Oscar-Preisträger konnten für die Serie gewonnen werden. Nicole Kidman übernimmt die Rolle der Kaitlyn Meade, während niemand Geringeres als Morgan Freeman in der Rolle des US-Außenministers auftritt.

Wir haben Ihnen hier einen Überblick über die wichtigsten Schauspieler und ihre Rollen zusammengestellt:

Schauspieler, Schauspielerin Rolle Morgan Freeman Edwin Mullins Nicole Kidman Kaitlyn Meade James Jordan Two Cups Laysla de Oliveira Cruz Manuelos Jill Wagner Bobby Dave Annable Neil Zoe Saldana Joe LaMonica Garrett Tucker Austin Hébert Randy Jonah Wharton Tex Stephanie Nur Aaliyah Jonah Wharton Tex Hannah Love Lanier Kate

"Special Ops - Lioness" - so kommt man an den Stream

Paramount+ bietet ein Monats-Abo für 7,99 Euro an, das man sieben Tage kostenlos testen und jederzeit kündigen kann (Stand: Juli 2023). Aktuelle und weitergehende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

Der Trailer zu "Special Ops - Lioness"

Paramount+ hat einen Trailer veröffentlicht, der bereits einen ganz guten Eindruck vermittelt, wie Stimmung und Handlung der Serie "Special Ops - Lioness" aussehen: