Bauarbeiten an Brücke: Rüsselsheimer Dreieck teils gesperrt

Am Rüsselsheimer Dreieck gibt es Bauarbeiten an der Brücke. Deshalb wird die Verbindung von Darmstadt nach Mainz zeitweise gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Gesperrt wird die Strecke demnach zunächst von Donnerstag (10.7.), 20 Uhr, bis Freitag (11.7.), 1 Uhr. Auch über das Wochenende wird die Strecke von Freitag (11.7.), 22 Uhr, bis Sonntag (13.7.), 0 Uhr, gesperrt sein. Umgeleitet wird der Verkehr den Angaben nach währenddessen über die A67 Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost.

Danach gibt es bei Darmstadt wegen Arbeiten am Korrosionsschutz Sperrungen, wie es hieß. Betroffen sei die A5 in Richtung Basel am Darmstädter Kreuz. In der Nacht von Sonntag auf Montag (14.7.) und von Montag auf Dienstag (15.7.) wird die A5 demnach jeweils von 21 bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.