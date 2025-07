Nächtliche Bauarbeiten: Darmstädter Kreuz teilweise gesperrt

Wegen Bauarbeiten werden ab Sonntag jeweils nachts Teile des Darmstädter Kreuzes gesperrt. Betroffen sei hiervon die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Basel, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Fahrbahnen werden in der Nacht auf Montag (14.7.) und auf Dienstag (15.7.) jeweils von 21 bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Es werden Arbeiten am Korrosionsschutz durchgeführt.

