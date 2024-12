Vom gescheiterten Projekt zum Welterfolg: Die Playstation wird 30

Besonders ästhetisch war der graue Kasten nicht, der ab Mitte der Neunziger in vielen Kinder- und Wohnzimmern stand. Wirklich beliebt zunächst auch nicht – zumindest bei Kritikerinnen und Kritikern, die es vor 30 Jahren zuhauf gab. Bevor der Technikkonzern Sony seine Playstation am 3. Dezember 1994 in Japan auf den Markt brachte, war der spätere Erfolg der Spielekonsole alles andere als absehbar.

Die Erfolgsgeschichte der Playstation begann vor 30 Jahren

Dass es die Playstation überhaupt gibt, ist in gewisser Weise sogar dem heutigen Konkurrenten Nintendo zu verdanken. Das japanische Unternehmen, das mit Marken wie Super Mario schon damals zu den Platzhirschen auf dem Videospielmarkt gehörte, schloss eine Partnerschaft mit Sony. Die beliebte Spielekonsole Super Nintendo sollte mit einem CD-Rom-Laufwerk versehen werden; doch wegen eines Streits um Lizenzen kam es nie zur Umsetzung. Nintendo suchte sich in Philips einen anderen Partner.

Sony verfolgte die Idee also alleine weiter. Konzernchef Norio Ohga ordnete an, das gescheiterte Kooperationsprojekt als eigenständiges System fortzusetzen. Er ließ dabei seinem Mitarbeiter Ken Kutaragi, der zuvor bereits auf eigene Faust eine Konsole entwickelt hatte, freie Hand. Das Resultat: die Playstation, die der Konkurrenz von Nintendo und Sega technisch überlegen war und sich trotz der zunächst geringen Auswahl an Spielen schnell einen Namen machte.

Die erste Playstation wurde mehr als 100 Millionen Mal verkauft

Rund 600 Mark hat die Playstation bei der Einführung in Deutschland gekostet, mehr als 100 Millionen Exemplare der Spielekonsole wurden insgesamt verkauft. Die Playstation 2, die im Jahr 2000 eingeführt wurde, toppte den Erfolg der ersten Generation sogar: Mit knapp 159 Millionen Einheiten ist sie bis heute die meistverkaufte Konsole aller Zeiten – vor der Nintendo DS, der Nintendo Switch und der Playstation 4. Die zweite Version der Playstation führte außerdem das DVD-Laufwerk ein, was sie als Heimkino-Gerät attraktiv machte. Zum Erfolg steuerten auch Spiele wie „Grand Theft Auto: San Andreas“ und „Sing Star“ ihren Anteil bei.

Seitdem folgten drei weitere Generationen, mit der Playstation Portable im Jahr 2004 auch erstmals ein mobiles Gerät, mit dem sich das Unternehmen an die sich verändernden Spielgewohnheiten der Kundinnen und Kunden anpasste. Schon zwei Jahre nach der Einführung der Playstation galt Sony als Marktführer bei den Spielekonsolen und spielt bis heute ganz vorn mit - auch wenn der Trend, Videospiele verstärkt auf dem Smartphone zu spielen, den japanischen Konzern vor Herausforderungen stellt. (mit dpa, lare)