Die wohl schlaueste Spinne der Welt trickst die eigenen Artgenossen aus, indem sie ihre Beute imitiert. Das ist der intelligente Achtbeiner.

Nicht viele würden Spinnen zu ihren Lieblingstieren zählen. Zwar haben sie interessante Fähigkeiten wie die Produktion von Seide und auch ihre Sehorgane sind besonders gut entwickelt, doch das Aussehen der Tiere und Gruselgeschichten über Spinnengift und tödliche Bisse geben den Achtbeinern ein schlechtes Image.

Die schlaueste Spinne hat weder uns Menschen auf dem Speiseplan, noch ist sie in unseren Breitengraden zuhause. Angst muss also niemand vor ihr haben. Faszination hingegen ist durchaus berechtigt, hat das Tier doch besondere Fähigkeiten, wenn es um die Jagd geht. Zwar ist sie nicht die einzige mit interessanten Fertigkeiten - und doch zählt sie zu den schlauesten Spinnen der Welt.

Das ist die schlaueste Spinne der Welt: Die Spinnenart "Portia"

Die Gattung der Portia gehört zur Familie der Springspinnen und zur Ordnung der Webspinnen. Sie gilt als eine intelligente Spinne, denn sie besitzt scheinbar die Fähigkeit, zu Lernen und Probleme zu lösen. Die vermeintliche "Intelligenz" von Spinnen ist in diesem Kontext nicht direkt mit der menschlichen Intelligenz zu vergleichen. Die Erkenntnisse hierzu sind bei Weitem noch nicht vollständig. Das Magazin GEO beschreibt es so: "Dass Spinnen eine Vorstellung von ihrer Umgebung haben und sie sogar manipulieren, um sich das Leben angenehmer zu machen, gehört zu den Überraschungen der jüngeren Forschung".

Aussehen und Größe:

Wirklich groß ist die schlaueste Spinne der Welt nicht. Lediglich 4,5 bis 9,5 Millimeter misst das Tier laut der Biologie Seite und ist damit keinesfalls auffällig groß. Die Größe des Gehirns beeinflusst also nicht die vermeintliche Intelligenz der Tiere. Die Portia-Spinne ist in verschiedenen Brauntönen gefärbt, wobei sich Männchen und Weibchen in Farbe und Größe leicht unterscheiden können. Laut GEO sieht die Spinne aus wie ein "winziges Stück Treibgut des Lebens" und ähnelt "etwas Verwesendem".

Verbreitung:

Laut der Biologie Seite kommen die Arten der Portia-Spinne in Afrika, Australien und Asien vor. In diesen Ländern ist die Spinne beheimatet:

China

Malaysia

Myanmar

Nepal

Indien

Sri Lanka

Philippinen

Vietnam

Ernährung:

Die vermeintlich schlaueste Spinne der Welt ist Kannibalin, ihre Nahrungsquellen sind also die eigenen Artgenossen. Durch bestimmte Jagdtechniken erbeutet die Portia-Spinne kleinere Achtbeiner, aber auch Exemplare, die deutlich größer sind als sie selbst. Laut der Biologie Seite frisst sie am liebsten Webspinnen in einer Größe von 10 bis 200 Prozent ihres eigenen Körpers.

Die schlaueste Spinne der Welt: So trickst sie ihre Beute aus

Die vermeintlich schaueste Spinne der Welt wendet einen Trick an, um an ihr Fressen zu kommen. Sie imitiert die Beute ihrer Opfer:

Hat sie sich eine Webspinne ausgesucht, die sie überlisten möchte, bewegt sie sich in ihr Netz.

ausgesucht, die sie überlisten möchte, bewegt sie sich in ihr Netz. Dort erzeugt sie diverse Vibrationsmuster und imitiert Insekten, die sich im Netz verfangen haben. Laut GEO kann Portia häufig sogar einschätzen, welche Muster sie erzeugen muss, um der jeweiligen Spinne eine Beute vorzutäuschen - ansonsten probiert sie sich einfach aus. Auch ein Männchen, das auf Paarungssuche ist, kann sie nachahmen.

eine Beute vorzutäuschen - ansonsten probiert sie sich einfach aus. Auch ein Männchen, das auf Paarungssuche ist, kann sie nachahmen. Die Art Portia fimbriata wurde schon beobachtet, wie sie drei Tage lang versucht hat, das richtige Vibrationsmuster zu erzeugen, berichtet die Biologie Seite.

Reagiert die zu erbeutende Spinne auf die Bewegung der Portia, ist es um sie geschehen. Die schlaueste Spinne der Welt macht nun so lange weiter, bis die Beute ihr nah genug kommt. Jetzt springt sie auf ihr Opfer und nutzt ihre Beißklauen, um die Gegnerin zu töten.

auf die Bewegung der Portia, ist es um sie geschehen. Die schlaueste der Welt macht nun so lange weiter, bis die Beute ihr nah genug kommt. Jetzt springt sie auf ihr Opfer und nutzt ihre Beißklauen, um die Gegnerin zu töten. Scheitert sie bei ihrem Beutezug, unternimmt sie gelegentlich einen zweiten Versuch, indem sie sich von einem überhängenden Ast abseilt.

Das Online-Lexikon tierchenwelt.de berichtet zudem davon, dass die Spinne auch Paarungstänze imitiert. So lockt sie Spinnen anderer Spezies an und kann sie dann erbeuten. Begegnet die schlaueste Spinne der Welt einer ihr unbekannten Art, probiert sie zunächst unterschiedliche Angriffe aus und entwickelt anhand der gegnerischen Reaktion die passende Strategie.