Diese Spinne sieht aus wie Aragog aus "Harry Potter"

Vor zwei Jahren tauchte eine Spinne auf, die Aragog aus "Harry Potter" zum Verwechseln ähnlich sah. Aber um was für eine Spinnenart handelte es sich? Was wir heute darüber wissen.

" Harry Potter"-Fans werden sich noch lebhaft an das riesige Tierwesen Aragog erinnern. Aragog herrschte über die so genannten Acromantulas, die Spinnentiere, die Hagrid im Verbotenen Wald versteckt hielt. 2020 tauchte auf Reddit ein Foto eines Tieres auf, das Aragog zum Verwechseln ähnlich sah. Der User, der das Bild hochgeladen hatte, behauptete, er sei in Australien auf dieses Geschöpf gestoßen. Aber war das eine echte Spinne oder nur eine Photoshop-Bearbeitung?

Welche Spinnenart sieht aus wie Aragon aus "Harry Potter"?

Auf dem Bild ist eine scheinbar riesige, haarige Spinne zu sehen, die genauso große, schwarze Augen hat wie das Fabelwesen Aragog. Wer hier einen Fake vermutet, dem schwört der australische Reddit-User, er habe diese Spinne bei sich im Garten gefunden und wollte wissen, um welche Spinnenart es sich handelt.

Bereits 2017 fanden Forscher eine Wolfsspinnenart, die sie aufgrund der Ähnlichkeit nach Aragog benannten: Lycosa aragogi. Allerdings kommt diese vor allem im Iran vor. Unter dem Reddit-Post sind sich einige aber sicher: Auch wenn es keine Lycosa aragogi ist, so handelt es sich doch um eine Unterart der Wolfsspinne.

Sind Wolfsspinnen gefährlich?

Wolfsspinnenarten sind weltweit verbreitet. Der NABU Mecklenburg-Vorpommern schreibt, dass es alleine in Deutschland 75 verschiedene Arten der Wolfsspinne gibt. Gefährlich für den Menschen sind sie aber nicht, denn sie ernähren sich von Insekten, wie Laufkäfern, Heuschrecken und Fliegenlarven, aber auch von anderen Spinnen. Man erkennt sie vor allem am grau-braunen Körper und an den kräftigen Beinen.

Wolfsspinnen gibt es tatsächlich in vielen verschiedenen Größen. In Deutschland werden sie - ohne Beine - aber nur zirka zwei Zentimeter groß. An die Größe von Aragog aus dem "Harry Potter"-Film kommt aber natürlich keine dieser Spinnen heran.