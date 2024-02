Gibt es die Wolfsspinne in Deutschland?

Die Wolfsspinne jagt vielen einen Schrecken ein. Grund dafür ist ihre Größe und die kräftigen Beine. Doch kommt das Tier auch bei uns in Deutschland vor?

Spinnen sind gänzlich unbeliebte Tiere. Ihre langen, oft haarigen Beine und ihre unvorhersehbaren Bewegungen machen sie zu gefürchteten Besuchern im Eigenheim. Auf der Welt gibt es etwa 50.000 Spinnenarten, allein 1000 davon leben auch bei uns in Deutschland. Eine Spinnenbegegnung ist also nicht unwahrscheinlich - jeder wird sie schon einmal erlebt haben.

Doch wie steht es um die Familie der Wolfsspinne? Ihre Exemplare haben kräftige Beine und gehören zu den größeren ihrer Art. Ob die Wolfsspinne auch bei uns in Deutschland vorkommt, erfahren Sie hier.

Steckbrief zur Wolfsspinne: Aussehen, Größe und Jagd

Aussehen und Größe

Erkennen kann man die Wolfsspinne an ihren Augen, denn die vier größeren sind trapezförmig angeordnet. In unseren Gefilden wird der Körper der Spinne bis zu zwei Zentimeter lang, wie der NABU berichtet. Damit gilt die Wolfsspinne als verhältnismäßig groß. Der kompakte Körper ist grau-braun gefärbt, die Beine sind auffällig kräftig. Wie bei Spinnen üblich ist das Männchen laut dem Portal tierenzyklopaedie.de kleiner als das Weibchen.

Jagd

Aufgrund ihrer guten Augen ist die Wolfsspinne nicht auf ein Spinnennetz angewiesen - so wie viele ihrer Artgenossen. Sie macht sich aktiv auf die Jagd. Dazu verlässt sie ihre Höhle, wenn es dunkel wird und legt sich auf die Lauer. Nun muss sie nur noch warten, bis ihr die Beute nah genug kommt. Im richtigen Moment schnellt sie nach vorne und packt sich ihr Opfer.

Ernährung

Wolfsspinnen sind Fleischfresser. Diese Vorliebe teilen sie laut NABU mit allen anderen Spinnenarten. Auf ihrem Speiseplan stehen Schädlinge wie Blattläuse, aber auch Laufkäfer, Heuschrecken und Fliegenlarven. Sogar andere Spinnenarten verspeist das Tier. Für viele Menschen sind das positive Nachrichten - lieber werden die Schädlinge gefressen, als dass sie sich im Garten ausbreiten.

Die Wolfsspinne in Deutschland: Lebensraum und Vorkommen

Schlechte Nachrichten für alle, die sich vor Spinnen wie der Wolfsspinne fürchten: Das Tier kommt auf der ganzen Welt vor und ist laut tierenzyklopaedie.de in fast allen Habitaten zuhause - folglich auch bei uns in Deutschland. Weltweit zählt die Familie der Wolfsspinnen mehr als 200 Gattungen und über 2000 Arten. Hierzulande sind es etwa 75 Arten, schreibt der NABU.

Als Lebensraum hier in Deutschland bevorzugen Wolfsspinnen sonnige Gebiete, zum Beispiel:

Kiefernwälder

Graslandschaften

Die Spinne zieht sich aber auch in andere Gebiete wie Wüsten, Wälder oder Wasserlebensräume zurück, schreibt tierenzyklopaedie.de. Auch Siedlungen von uns Menschen dienen der Wolfsspinne als Lebensraum.

Hat sie einen geeigneten Lebensraum gefunden, zieht es die Spinne in Erdhöhlen, welche sie mit Seide auskleidet. Kleinere Exemplare legen sich sogenannte Wohngespinste zwischen Steinen an, berichtet der NABU.

Ihre Lebensdauer richtet sich übrigens nach dem Lebensraum: Hat die Wolfsspinne in gemäßigten Zonen wie hier in Deutschland eine geringere Lebensdauer, lebt sie in tropischen Gebieten länger. Das ist laut tierenzyklopaedie.de von Faktoren wie Nahrungsverfügbarkeit, Umweltbedingungen und dem Vorkommen natürlicher Feinde abhängig.