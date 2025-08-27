Handball-Bundesligist Wetzlar und Becher lösen Vertrag auf

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar und Linksaußen Lukas Becher haben sich auf die sofortige Auflösung des bis Sommer 2026 laufenden Vertrags geeinigt. Das teilte die HSG wenige Tage vor dem Pflichtspiel-Auftakt mit.

Becher war nur noch die Nummer drei bei den Mittelhessen auf seiner Position gewesen. «Die Entscheidung, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen, hat rein sportliche Gründe. Lukas hat sich stets als loyaler Mitarbeiter bewiesen, auch in dieser für ihn sicherlich schwierigen Zeit», sagte Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp.

Becher: «Jedes Spiel genossen»

Becher kam 2022 von TuSEM Essen zur HSG. In den vergangenen drei Spielzeiten absolvierte er 94 Bundesliga-Partien und erzielte 145 Treffer. «Ich bin sehr dankbar für die drei Jahre hier bei der HSG Wetzlar. Ich habe jedes Spiel genossen – egal, ob zu Hause oder auswärts», sagte der 25-Jährige.

Die Wetzlarer starten am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) mit einem Heimspiel in die neue Saison der Handball-Bundesliga. Zu Gast ist dann die SG Flensburg-Handewitt.