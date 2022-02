Der Sport ist ihre Welt - Laura Wontorra wird 33

Sie ist die Tochter vom Sport-Moderator Jörg Wontorra. Von der 2. Bundesliga bis zur Deutschen Nationalmannschaft hat sie alles moderiert. Obwohl sie nie wie ihre Eltern werden wollte.

Am 10. Februar wurde ihr die Ehre zu Teil, wie schon zuvor Horst Lichter, Henry Maske und weiteren Prominenten, zur Ehrenamtspatin der Stadt Köln ernannt zu werden.

Als Gesicht der Kampagne "KölnEngagiert" soll Laura Wontorra Menschen auszeichnen, die sich für die Gesellschaft eingesetzt haben. Heute wird sie 33 Jahre alt.

Über Praktika ins Hauptprogramm

Obwohl sie eigentlich nie wie ihre Eltern werden wollte – ihr Vater Jörg Wontorra ist Sport-Moderator und war über viele Jahre in verschiedenen Produktionen zu sehen – studierte die 1989 in Bremen Geborene PR und Kommunikation in Köln. Zuvor hatte sie nach ihrem Abitur 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking bei einem Praktikum im Deutschen Haus ihre ersten großen Berührungspunkte mit Sportjournalismus. Während ihres Volontariats bei Sky Deutschland erlernte sie das Werk der Moderation, wurde zur Berichterstatterin und war bei Fußball-Bundesligaspielen als Feld-Reporterin aktiv.

Jahrelange Engagements bei Sport 1 und RTL ließen ihren Bekanntheitsgrad wachsen. Ligen – und Wettbewerbsübergreifend wurde sie am Spielfeldrand eingesetzt, sammelte Stimmen von Spielern, Trainern und Funktionären und wurde zu einem Gesicht der deutschen Sportlandschaft. Ab 2017 begleitete sie auf RTL Spiele der Deutschen Nationalmannschaft.

Seit der Bundesliga-Saison 2021/2022 ist sie auf dem Streaming-Dienst DAZN zu sehen und moderiert Bundesligapartien. Doch auch außerhalb des Fußballs ist sie bekannt. Gemeinsam mit Kommentator Frank Buschmann und Jan Köppen moderiert sie die Erfolgsshow "Ninja Warrior Germany" auf RTL.

Privat glücklich und engagiert

Laura Wontorra ist wie der Rest ihrer Familie Fan vom SV Werder Bremen. Sie lebt in Köln, wo sie den Fußballprofi Simon Zoller, der aktuell für den VfL Bochum spielt, kennenlernte. Seit 2016 sind die beiden verheiratet.

In der Vergangenheit setzte sie sich sozial beim RTL-Spendenmarathon ein. Außerdem zeigt sie Engagement für die "Hansestiftung" ihres Vaters. Die Stiftung fördert soziale Projekte im Bereich Integration und Sport für Kinder aus sozial benachteiligten Familien.



© dpa-infocom, dpa:220225-99-283257/4 (Von Johannes Boldt, dpa)