Marcel Reif erhält Sportmedienpreis 2024

Sportjournalist Marcel Reif ist beim 42. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main mit dem Preis «Sportmedien» gewürdigt worden. Reif war in seiner Laufbahn unter anderem als Fußball-Kommentator für RTL und Premiere sowie den Nachfolgesender Sky tätig. Seine Laufbahn begann er beim ZDF.

Besonders in Erinnerung ist der 74 Jahre alte Schweizer wegen des Champions-League-Halbfinales zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund am 1. April 1998, als kurz vor dem Anpfiff ein Tor umgekippt war. Zusammen mit Moderator Günther Jauch überbrückte er die Zeit und unterhielt das Publikum auf launige Art und Weise, ohne dass auf dem Rasen etwas passiert war.

Der Preis in der Kategorie «Sportmedien» wird beim Sportpresseball seit 2016 vom Verein Frankfurter Sportpresse (VFS) und vom Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) für herausragende Sportberichterstattung vergeben.