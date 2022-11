Das sind die meistgestreamten Musiker und Songs 2022

Spotify, Apple Music und Deezer haben die meistgestreamten Musiker und Songs des Jahres 2022 bekannt gegeben. Unter den ersten Plätzen sind vor allem Rapper.

Zum Ende des Jahres haben Spotify, Apple Music und Deezer ihre Jahrescharts veröffentlicht und die meistgestreamten Musiker und Songs bekannt gegeben. Was dabei auffällt: In Deutschland liegen Rapper ganz weit vorn.

Spotify: Luciano ist meistgestreamter Musiker 2022

Unter den deutschen Spotify-Nutzern ist der Rapper Luciano der meistgestreamte Musiker des Jahres. Das gab der Streaming-Anbieter am Mittwoch im Zuge seines Jahresrückblicks "Wrapped" bekannt. Der im sächsischen Bautzen geborene Rapper zählt zu den erfolgreichsten Musikern im deutschen Hip-Hop. Der 28-Jährige holte sich mit seinem Song "Beautiful Girl" auch den Titel des meistgehörten Tracks auf Spotify.

Auch Platz zwei und drei dominiert Rap. RAF Camora und Bonez MC zählen nach Luciano zu den meistgestreamten Künstlern hierzulande. Platz zwei und drei der meistgestreamten Songs belegen "Sehnsucht" von Miksu, Macloud und t-low und der Party-Hit "Layla" von DJ Robin und Schürze.

Meistgehörte Songs bei Apple Music und Deezer

Auch die Spotify-Konkurrenten Apple Music und Deezer haben ihre Jahrescharts veröffentlicht. Bei Apple Music war der Song "Shivers" von Ed Sheeran der meistgestreamte Song in Deutschland. Platz zwei geht an "Where Are You Now" von Lost Frequencies und Calum Scott, dahinter sind Elton John und Dua Lipa mit "Cold Heart (PNAU Remix)" zu finden. Weltweit schaffte es "Stay" von The Kid LAROI und Justin Bieber auf Platz eins. Künstler des Jahres 2022 ist bei Apple Music der puerto-ricanische Reagaeton-Sänger Bad Bunny. Er ist der erste lateinamerikanische Künstler, dem das gelingt.

Beim Anbieter Deezer landete wie bei Spotify ein Rapper auf dem ersten Platz: Kontra K konnte in Deutschland die meisten Streams für sich gewinnen. (mit dpa)