Spotify-Jahresrückblick 2023 ist da! So sehen Sie Ihre Top-Songs des Jahres

Der Spotify-Jahresrückblick 2023 ist wieder da. Wo Sie ihn finden und was er bietet, lesen Sie in diesem Artikel.

Es ist mittlerweile für viele so etwas wie ein Ritual: Einen Monat vor Jahresende veröffentlicht die Musik-Streaming-Plattform Spotify den persönlichen Jahresrückblick.

Und nun ist der Spotify-Jahresrückblick - oder auch Spotify Wrapped - für das Jahr 2023 wieder da. Wo Sie Ihren persönlichen Jahresrückblick finden, erfahren Sie hier.

Spotify-Jahresrückblick 2023: So finden Sie Ihre Top-Songs 2023

Ganz so prominent wie in den vergangenen Jahren wird der Spotify-Jahresrückblick 2023 in diesem Jahr nicht angepriesen. Statt dem Pop-Up-Fenster, wie man es kennt, muss man den Rückblick nun aktiv anklicken.

Dafür muss die Spotify-App zunächst geöffnet werden. Auf der Startseite der App erscheinen nun ganz oben unterschiedliche Reiter. Neben "Alle", "Musik" und "Podcast" finden Sie zum Schluss die Option "Jahresrückblick". Dieser kann allerdings nur auf Smartphones mit Android oder iOS abgerufen werden, heißt es in einer Mitteilung von Spotify.

Spotify-Jahresrückblick 2023: Diese Features gibt es

Wie jedes Jahr sind auch 2023 folgende allseits bekannten Kategorien dabei:

Die eigenen Top-Künstlerinnen und -Künstler,

Top-Genres,

Top-Songs,

Top-Podcasts,

sowie die Gesamtzahl der eigenen Streamingminuten.

Außerdem werden laut Spotify die Hörerinnen und Hörer nun einem von zwölf "Hörpersönlichkeitstypen" zugeordnet. "Die Persönlichkeitstypen wurden anhand einer Mischung von persönlichkeitsbildenden Eigenschaften von Spotify definiert", heißt es dazu in der Mitteilung. Zudem werden bei "Sound Town" die Hörerinnen und Hörer einer bestimmten Stadt zugeordnet. Welche Stadt es wird, basiert auf den eigenen Hörgewohnheiten sowie der eigenen Künstler-Affinität.

Spotify-Jahresrückblick 2023: Social-Media-Embeds wieder dabei

Wer seinen Spotify-Jahresrückblick 2023 auf Social Media teilen will, hat Glück. Denn auch in diesem Jahr haben die Entwicklerinnen und Entwickler verschiedene Layouts vorbereitet, die ganz einfach in beispielsweise die Instagram-Story eingebaut werden können.