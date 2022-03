Spreewaldkrimi - Tote trauern nicht im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 28.3.22 "Spreewaldkrimi - Tote trauern nicht". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde spannender Unterhaltung, aufgepasst: Das ZDF bringt "Spreewaldkrimi - Tote trauern nicht" auf die deutschen Bildschirme. Sie suchen nach Informationen zum Krimi? Dann sind Sie hier richtig: Wir sagen Ihnen an dieser Steller, wann der TV-Termin ist, auf welche Handlung Sie sich freuen können, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben und ob es die Möglichkeit gibt, den Krimi auch als Stream in der Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Spreewaldkrimi - Tote trauern nicht" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Spreewaldkrimi - Tote trauern nicht" läuft am Montag, 28. März 2022, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden und steht als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Spreewaldkrimi - Tote trauern nicht"

Krüger hat einen Schlussstrich gezogen. Nach dem Ableben von Marlene hat er sich aus dem aktiven Berufsleben verabschiedet. Er möchte sich nun ganz um sich und sein Wohlbefinden kümmern. Das klappt so leidlich. Erst recht, als er morgens den Leichnam des Aktivisten Chris Wenzel findet. Der Mann liegt leblos an der Schleuse. Die Ermittlungen übernehmen Fichte und die junge Kollegin Luise Bohn, die erst kürzlich in ihre alte Heimat zurückgekehrt ist. Schnell stellen sie fest, dass sich Wenzel mit seinen Aktionen gegen den Cottbusser Ostsee viele Feinde geschaffen hat. Wurde ihm seine Überzeugung zum Verhängnis?

Fichte, Luise und Krüger, der sich nach dem Fund natürlich nicht mit seinem Abschied vom Berufsleben abfinden kann, entdecken eine Spur, die sie zu Jasmin und Gerald Heyse führt. Die beiden leben ein zurückgezogenes Leben, seitdem ihre Tochter Marie (6) vor Jahren bei einem furchtbaren Unfall ums Leben gekommen war. Es scheinen sich Parallelen zwischen dem Schicksal von Marie und Chris Wenzel aufzutun.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Spreewaldkrimi - Tote trauern nicht" im Cast

Thorsten Krüger - Christian Redl

- Fichte - Thorsten Merten

Luise Bohn - Alina Stiegler

- Jasmin Heyse - Sophie Lutz

- Sophie Lutz Gerald Heyse - Jan Krauter

- Marie Heyse - Miri Sommer

- Miri Sommer Chris Wenzel - Remo Schulze

- Remo Schulze Dr. Benjamin Wendt - Benito Bause

- Marlene Seefeldt - Claudia Geisler-Bading

- Maries Großmutter - Rita Feldmeier

Großmutter - Rico Wilde - Leonard Kunz

- Dr. Wellinger - Rainer Wöss

"Spreewaldkrimi - Tote trauern nicht" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Spreewaldkrimi - Tote trauern nicht" unbedingt sehen, aber nicht am Montagabend? Kein Problem: Das ZDF stellt den Film auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

(AZ)