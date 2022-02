A45: Talbrücke erfolgreich gesprengt

Die Talbrücke Rinsdorf der A45 in Nordrhein-Westfalen ist erfolgreich gesprengt worden. 120 Kilogramm Sprengstoff kamen zum Einsatz.

In Nordrhein-Westfalen ist die Sprengung der Autobahnbrücke Rinsdorf bei Wilnsdorf am Sonntag erfolgreich gewesen. 120 Kilogramm Sprengstoff brachten die 500 Meter lange und 70 Meter hohe Talbrücke zum kontrollierten Einsturz. Damit ist den Sprengmeistern ein Erfolg gelungen: nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes ist in Deutschland noch nie zuvor eine so hohe Autobahnbrücke wie die Talbrücke Rinsdorf gesprengt worden.

Talbrücke A45: Sprengung ließ 16 Pfeiler einknicken

Die Brücke nahe der hessischen Landesgrenze stand 55 Jahre lang. Sie brach pünktlich um 11 Uhr zusammen, nachdem Sprengmeister Michael Schneider das Signal zur Zündung gab. Der Sprengstoff war zuvor in 1850 Bohrlöchern verbaut worden. Das sorgte dafür, dass nach einem Knall die insgesamt 16 Pfeiler der Brücke exakt einknickten und mitsamt der Fahrbahndecke zu Boden krachten.

"Es war eine Bilderbuch-Sprengung", sagte Schneider. Die Brücke sei nach der Sprengung exakt auf das vorbereitete "Bett" gefallen, das die Bruchteile am Boden auffangen sollte. Unbeabsichtigte Schäden habe es nicht gegeben. Auch die seit Dezember 2021 schon befahrbaren neue Brückenteilstück direkt neben der gesprengten Brücke blieben heile. Gezielte Sprengungen ziehen immer wieder zahlreiche Schaulustige an - so auch die der Talbrücke Rinsdorf. Sie beobachteten die Sprengung aus sicherer Entfernung.

Video: SAT.1

Talbrücken sind marode - weitere Erneuerungen stehen an

Der Ausbau der sogenannten Sauerlandlinie gehört zu den größten Bauprojekten an nordrhein-westfälischen Autobahnen. Auf der gesamten Strecke gibt es 60 Talbrücken, die in die Jahre gekommen sind und Stück für Stück erneuert werden müssen. Derzeit sind 15 davon im Bau oder werden in diesem Jahr in Bau gehen. Für gravierende Probleme sorgt die seit Anfang Dezember gesperrte, marode A45-Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid auf der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse. Sie muss in den kommenden Jahren komplett neu gebaut werden.

