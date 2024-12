Staffel 2 von "Squid Game": Start, Besetzung, Handlung und Stream

"Squid Game" ist der erfolgreichste Serien-Start aller Zeiten auf Netflix: Innerhalb von vier Wochen gab es insgesamt 111 Millionen Abrufe. In mehr als 90 Ländern landete die Serie auf Platz eins der Netflix-Charts. Außerdem gewann die Serie sechs Emmy Awards, unter anderem für "Herausragende Drama-Serie". Bei vielen Fans gab es schnell Rufe nach einer Staffel 2, die mittlerweile nicht nur bestätigt ist, sondern auch einen festen Release-Termin hat.

In der Serie geht es um tödliche Spiele. Zahlreiche Bürger Südkoreas, die unter Geldproblemen leiden, erhalten eine Chance auf die Lösung all ihrer Geldprobleme. Dafür müssen sie an einem Wettkampf teilnehmen, bei dem sie verschiedene Herausforderungen bestehen müssen.

Hierbei handelt es sich um Kinderspiele, die jedoch gar nicht so harmlos sind, wie sie zunächst klingen mögen. Denn für zahlreiche der Teilnehmer enden sie tödlich. Und schon bald ist klar: Es kann nur einen Gewinner geben.

Staffel 1 von "Squid Game" war ein enormer Erfolg bei den Zuschauern. Deren Rufe nach einer neuen Staffel wurden nun erhört. Wir informieren Sie hier über alles rund um Start, Besetzung & Handlung, Stream und Trailer von Staffel 2.

"Squid Game" Staffel 2: Wann ist der Start auf Netflix in Deutschland?

Die erste Staffel der koreanischen Serie "Squid Game" ist seit dem 17. September 2021 auf Netflix verfügbar. Dass es eine Staffel 2 geben wird, war bereits nach wenigen Tagen für alle klar, denn die Zuschauerzahlen brachen alle Rekorde. Offiziell schwiegen sich alle Beteiligten dazu aber erst einmal aus. Erst knapp ein Jahr nach dem Start von Staffel 1 gab Hwang Dong-hyuk, der Macher der Serie, auf einer Pressekonferenz bekannt, dass die Dreharbeiten für Staffel 2 2023 stattfinden sollen und die Serie im Laufe des Jahres 2024 bei Netflix an den Start gehen werde.

Dass dieser Zeitplan eingehalten wird, wurde auch noch durch Hauptdarsteller Lee Jung-Jae bestätigt. Dieser kündigte an, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel im Sommer 2023 begonnen haben. Die Dreharbeiten für die erste Staffel haben ungefähr zehn Monate gedauert, auch wenn diese durch Covid-19 verzögert wurden. Da die zweite Staffel aufwändiger sein soll, wurde im Vorfeld trotzdem mit etwa zehn Monaten Drehzeit gerechnet.

Und nun hat das Warten ein Ende und die Zuschauer und Zuschauerinnen können aufatmen. Staffel 2 der Serie startete offiziell am 26. Dezember 2024 - pünktlich zum 2. Weihnachtsfeiertag.

Das könnte in Staffel 2 von "Squid Game" passieren: Die Handlung

Es gibt mehrere verschiedene Optionen, wie eine Fortsetzung von "Squid Game" ablaufen und an die Handlung von Staffel 1 anknüpfen könnte:

Die Sieger müssen - ähnlich wie bei "Die Tribute von Panem" und "Alice im Borderland" - noch einmal gegeneinander antreten. Die Teilnehmer drehen das Konzept um und wenden sich gegen die Spielemacher. Wie Hwang Dong-hyuk sagte, könnte sich die Handlung um die Geschichte des Frontmanns drehen.

Staffel 1 von "Squid Game" lässt die Fans mit einem offenen Ende und vielen ungeklärten Fragen zurück. Seong Gi-hun (Nummer 456) hat die Spiele zwar gewonnen, will nun aber den Kampf dagegen aufnehmen. Auch der Hauptdarsteller Lee Jung-jae bestätigt das in einem Interview zur Serie "Squid Game": "Wie wir alle am Ende von Staffel 1 gesehen haben, wird die Haupthandlung von Staffel 2 die Rache sein, und die Schlüsselfigur, die die Abläufe der Spiele in Staffel 1 kontrollierte, war Lee Byung Hun. Demnach werden wir beide die zentralen Figuren dieser nächsten Geschichte sein."

Auch Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk meldete sich bezüglich der Handlung in Staffel 2 zu Wort, hielt sich dabei allerdings recht bedeckt. "Es wird weitere großartige Spiele geben, das ist alles, was ich sagen kann", so der knappe Kommentar des Filmregisseurs. Immerhin ließ er sich noch entlocken, dass die Menschlichkeit durch besagte Spiele wieder einmal auf die Probe gestellt werde.

Staffel 2 von "Squid Game": Die Folgen

Netflix hat Staffel 2 von „Squid Game“ veröffentlicht: Die neue Staffel geht mit insgesamt sieben Episoden weiter. Hier haben wir alle Folgen der zweiten Staffel von „Squid Game“ für Sie im Überblick:

Folge 1 von „Squid Game“, Staffel 2: Donnerstag, 26. Dezember 2024, Netflix , Brot und Glücksspiel

Folge 2 von „Squid Game“, Staffel 2: Donnerstag, 26. Dezember 2024, Netflix , Halloween-Party

Folge 3 von „Squid Game“, Staffel 2: Donnerstag, 26. Dezember 2024, Netflix , 001

Folge 4 von „Squid Game“, Staffel 2: Donnerstag, 26. Dezember 2024, Netflix , Sechs Beine

Folge 5 von „Squid Game“, Staffel 2: Donnerstag, 26. Dezember 2024, Netflix , Noch ein Spiel

Folge 6 von „Squid Game“, Staffel 2: Donnerstag, 26. Dezember 2024, Netflix , O X

Folge 7 von „Squid Game“, Staffel 2: Donnerstag, 26. Dezember 2024, Netflix , Freund oder Feind

Besetzung von "Squid Game", Staffel 2: Schauspieler im Cast

Netflix hat vor einiger Zeit den Cast für die zweite Staffel von "Squid Game" bekannt gegeben, in der die tödlichen Spiele fortgesetzt werden. Neben der Rückkehr von Lee Jung-jae als Seong Gi-Hun (alias Nummer 456) war bereits bekannt, dass auch Lee Byung-hun wieder als Frontmann dabei sein wird.

Eine Überraschung ist das erneute Mitwirken von Wi Ha-jun als Hwang Jun-ho. Obwohl es in der ersten Staffel den Anschein hatte, dass sein Charakter von seinem Bruder erschossen wurde und von einer Klippe stürzte, könnte dies aufgrund der Serien-Regel "Keine Leiche, kein Tod" bedeuten, dass er möglicherweise doch überlebt hat.

Zusätzlich zu Lee Jung-jae, Lee Byung-hun und Wi Ha-jun ist auch Gong Yoo, bekannt als "The Saleman", der die Teilnehmer zu den tödlichen Spielen einlädt, erneut Teil der Besetzung. Darüber hinaus sind Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon und Yang Dong-geun neue Gesichter in der zweiten Staffel.

Zusätzlich wurden vorab weitere Schauspieler und Schauspielerinnen angekündigt, die in Staffel 2 von "Squid Game" zu sehen sind. Demnach wirken Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Roh Jae-won und Won Ji-an in den neuen Folgen mit. Auch K-Pop-Star Choi Seung-hyun, besser bekannt unter seinem Künstlernamen T.O.P, hat eine Rolle in der zweiten Staffel des Netflix-Hits übernommen.

Netflix hat zudem ein Video veröffentlicht, in welchem der Cast für die zweite Staffel vorgestellt wird. Hier können Sie das Teaser-Video ansehen:

Trailer zu "Squid Game" Staffel 2

Schon vor der Veröffentlichung konnten die Fans einen kurzen Einblick in Staffel 2 gewinnen. Die offizielle Ankündigung wurde über Netflix‘ Kanal nun auf YouTube veröffentlicht. Neben dem Erscheinungsdatum sind ein paar Sekunden Bewegtbilder zu sehen, die auf viel Spannung auch in dieser Staffel hoffen lassen.

Stream von „Squid Game“ Staffel 2

Wie zuvor gibt es alle Folgen der neuen Staffel auf der Plattform des Streaminganbieters Netflix zu sehen. Dort sind sie seit dem 26. Dezember 2024 abrufbar. Um die Folgen dort anschauen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Dieses bekommen Sie ab 4,99 Euro monatlich (mit Werbung) oder ab 9,99 Euro monatlich mit einem Basis-Abo.

Serien-Macher Hwang Dong-hyuk plant Staffel 3

Nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel besteht nun die Frage: Wie steht es um eine dritte Staffel der Serie?

In der offiziellen Ankündigung dürfen sich Fans gleich zweimal freuen. Nicht nur der genaue Start von Staffel zwei wurde damit veröffentlicht, sondern auch die Gewissheit, dass es eine weitere Staffel geben wird. Die dritte und damit letzte Staffel soll im Jahr 2025 auf Netflix laufen.