Staffel 2 von "Squid Game" bestätigt: Was ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt?

Staffel 2 von "Squid Game" wird auf Netflix erscheinen. Das ist bereits bekannt zu Start, Handlung und Besetzung.

"Squid Game" ist der erfolgreichste Serien-Start aller Zeiten auf Netflix gelungen: Innerhalb von vier Wochen gab es insgesamt 111 Millionen Abrufe. In mehr als 90 Ländern landete die Serie auf Platz eins der Netflix-Charts. Bei so vielen Fans gab es schnell Rufe nach einer Staffel 2 - die mittlerweile bestätigt ist.

In der Serie geht es um tödliche Spiele. Zahlreiche Bürger Südkoreas, die unter Geldproblemen leiden, erhalten eine Chance auf die Lösung all ihrer Geldprobleme. Dafür müssen sie an einem Wettkampf teilnehmen, bei dem sie bei verschiedenen Herausforderungen bestehen müssen.

Hierbei handelt es sich um Kinderspiele, die jedoch gar nicht so harmlos sind wie sie zunächst klingen mögen. Denn für zahlreiche der Teilnehmer enden sie tödlich. Und schon bald ist klar: Es kann nur einen Gewinner geben.

Video: AFP

Staffel 1 von "Squid Game" kommt bei Fans besonders gut an. Diese fragen sich daher, ob es eine Fortsetzung geben wird. Wir haben alle Informationen, die er bereits zu Staffel 2 gibt, für Sie zusammen gefasst.

"Squid Game" Staffel 2: Wann ist der Start auf Netflix in Deutschland?

Die erste Staffel der koreanischen Serie "Squid Game" steht seit dem 17. September 2021 auf Netflix zum Ansehen zur Verfügung. Über eine Staffel 2 wurde schnell spekuliert, da Netflix nach dem großen Erfolg großes Interesse an einer Fortsetzung hat. Im November bestätigte Hwang Dong-hyuk, der Macher der Serie, gegenüber der Associated Press, dass tatsächlich eine weitere Staffel unterwegs sei.

Lesen Sie dazu auch

Hwang nannte keine Details zum Start der Staffel 2 von "Squid Game". Es laufe aktuell der Planungsprozess. Es sei aber noch zu früh, um Details zu nennen. Er bestätigte nur, dass Hauptdarsteller Lee Jung-jae als Seong Gi-Hun wieder dabei ist. Dieser Charakter der Serie hatte am Ende von Staffel 1 geschworen, den tödlichen Spielen ein Ende zu bereiten.

Das könnte in Staffel 2 von "Squid Game" passieren: Die Handlung

Es gibt mehrere verschiedene Optionen, wie eine Fortsetzung von "Squid Game" ablaufen und an die Handlung von Staffel 1 anknüpfen könnte.

1. Die Sieger müssen - ähnlich wie bei "Die Tribute von Panem" und "Alice im Borderland" noch einmal gegeneinander antreten.

2. Die Teilnehmer drehen das Konzept um und wenden sich gegen die Spielemacher.

3. Wie Hwang Dong-hyuk sagte, könnte sich die Handlung um die Geschichte des Frontmanns drehen.

Staffel 1 von "Squid Game" lässt die Fans mit einem offenen Ende und vielen ungeklärten Fragen zurück. Seong Gi-hun (Nummer 456) hat die Spiele zwar gewonnen, will nun aber den Kampf dagegen aufnehmen.

Besetzung von "Squid Game", Staffel 2: Schauspieler im Cast

Bestätigt ist bisher einzig und allein die Rückkehr von Schauspieler Seong Gi-Hun als Lee Jung-jae. Zur Besetzung wird aber wahrscheinlich auch Lee Byung-hun als Frontmann gehören.

Auch Wi Ha-Joon als Hwang Jun-ho könnte wieder dabei sein. Der wurde in Staffel 1 zumindest scheinbar von seinem Bruder erschossen und stürzte dann von einer Klippe. Doch die alte Serien-Regel besagt: Wenn es keine Leiche gibt, ist die Figur nicht tot. Es könnte also gut sein, dass er doch am Leben ist.