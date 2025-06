„Squid Game“, Staffel 3 im Stream: Handlung, Folgen und Besetzung der neuen Folgen

Fast drei Jahre ist es her, dass die erste Staffel von „Squid Game“ auf Netflix veröffentlicht wurde. Mit dem enormen Erfolg hatten wohl selbst die Produzenten der Serie nicht gerechnet: Nur vier Wochen nach der Veröffentlichung war das koreanische Machwerk bereits von mehr als 140 Millionen Netflix-Konten gestreamt worden. Entsprechend gespannt haben die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Fortsetzung der Geschichte gewartet. Lange Zeit gab es keine Updates zum Release-Termin der zweiten Staffel, doch spätestens seit dem 1. August war klar: Staffel 2 von Squid Game erschien am 26. Dezember 2024. Einen genauen Start-Termin für die dritte Staffel gibt es nun mittlerweile auch: „Squid Game“ Staffel 3 ist seit dem 27. Juni 2025 verfügbar.

Auch das steht fest: Staffel 3 von „Squid Game“ wird das letzte Kapitel der Geschichte sein. Das gibt Grund zur Hoffnung, dass die Handlung ein rundes Ende findet. Einigen Serien wurde in der Vergangenheit nämlich der Erfolg zum Verhängnis. Ein berühmtes Beispiel ist die Comedy-Serie „Scrubs“. Rechteinhaber ABC hatte nach der als Serien-Ende gedachten achten Staffel aufgrund des Erfolgs eine Fortsetzung bestellt. Staffel 9 konnte weder bei Fans der Show noch bei den Kritikern punkten und spielte die schlechtesten Zahlen der Seriengeschichte ein. Dieses Schicksal wird „Squid Game“ also nicht ereilen – Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk beendet seine Geschichte mit Staffel 3 und sagte in einem Brief an die Fans der Serie, dass nun „die echten Spiele beginnen“. Wir zitieren weiter: „Ich freue mich riesig, dieses Schreiben zu verfassen, um das Veröffentlichungsdatum von Staffel 2 anzukündigen und die Neuigkeit über Staffel 3, die letzte Staffel, mit euch zu teilen. Der erbitterte Kampf zwischen zwei Welten wird bis zum großen Finale in Staffel 3 weitergehen, die nächstes Jahr (also 2025, d. Red.) erscheinen wird.“

Netflix und Hwang Dong-hyuk bringen es auf den Punkt: Die besten Spiele zeichnen sich durch klare Regeln aus – man weiß genau, wann sie enden und wie die Lieblingsspieler gewinnen können. Ein tickender Countdown sorgt für Nervenkitzel und treibt den Adrenalinspiegel in die Höhe. Das globale Phänomen Squid Game – die erfolgreichste nicht-englischsprachige Netflix-Serie aller Zeiten – hat nun offiziell seine eigenen Regeln festgelegt. Damit Sie hinsichtlich Staffel 3 von „Squid Game“ auf dem neuesten Stand sind, verraten wir Ihnen in diesem Artikel alle wichtigen Informationen rundum Start, Folgen, Besetzung sowie der Handlung im Stream. Dazu gibt es am Ende einen Trailer.

„Squid Game“ Staffel 3: Veröffentlichung und Folgen-Titel

Ab 27. Juni 2025 ging es bei Netflix mit der Serie weiter. Mit dem Release von Staffel 2 am 26. Dezember 2024 war bereits offensichtlich, dass das Finale nicht in den ersten Monaten des Folgejahres erscheinen würde. Nun zeigt sich also: Staffel 3 hat seinen Starttermin gerade noch in der ersten Kalenderhälfte 2025. Eine Übersicht der erschienenen Folgen finden Sie hier:

Folge 1: „Schlüssel und Messer“

Folge 2: „Sternennacht“

Folge 3: „Es ist nicht deine Schuld“

Folge 4: „222“

Folge 5: „○△□“

Folge 6: „Menschen“

„Squid Game“: Handlung von Staffel 3

In Staffel 3 wird der Kampf zwischen Protagonist Seong Gi-hun und dem sogenannten „Front Man“ in Staffel 3 fortgesetzt. Ersterer hat während des Spiels seinen besten Freund verloren. Front Man ist der Anführer der Masked Men und für die Durchführung des Squid Games verantwortlich. Er führt seine nächsten Züge aus und die Entscheidungen der bei dem Spiel überlebenden Teilnehmern gehen mit schwerwiegende Konsequenzen einher. Seong Gi-hun möchte sich dem entgegenstellen und damit dem Spiel ein für alle Mal ein Ende setzen.

Besetzung von „Squid Game“: Schauspieler im Cast von Staffel 3

Die Besetzung der dritten Staffel von „Squid Game“ ist bereits in Stein gemeißelt. Welche Darstellerinnen und Darsteller in Staffel 3 zu sehen sind, das erfahren Sie an dieser Stelle:

Lee Jung-Jae als Seong Gi-Hun

Lee Byung-Hun als Front Man

Wi Ha-Joon als Hwang Jun-Ho

Yim Si-wan als Myung-gi

Kang Ha-neul als Dae-ho

Park Sung-hoon als Hyun-ju

Yang Dong-geun als Yong-sik

Kang Ae-sim als Geum-ja

Jo Yuri als Jun-hee

Lee David als Min-su

Roh Jae-won als Nam-gyu

Park Gyu-young als No-eul

„Squid Game“, Staffel 3: Teaser

Zum Schluss finden Sie einen Teaser zur dritten Staffel, den Netflix bereits veröffentlicht hat:

Falls Sie die Wartezeit auf die neuen Folgen mit einer anderen Serie überbrücken möchten, können Sie bei Netflix unter anderem die finale Staffel von „The Umbrella Academy“ sehen oder die 5. Staffel von „You“, die seit April verfügbar ist, streamen.