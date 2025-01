„Squid Game“, Staffel 3: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Fast drei Jahre ist es her, dass die erste Staffel von „Squid Game“ auf Netflix veröffentlicht wurde. Mit dem enormen Erfolg hatten wohl selbst die Produzenten der Serie nicht gerechnet: Nur vier Wochen nach der Veröffentlichung war das koreanische Machwerk bereits von mehr als 140 Millionen Netflix-Konten gestreamt worden. Entsprechend gespannt haben die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Fortsetzung der Geschichte gewartet. Lange Zeit gab es keine Updates zum Release-Termin der zweiten Staffel, doch spätestens seit dem 1. August war klar: Staffel 2 von Squid Game erscheint am 26. Dezember 2024. Mit der offiziellen Bekanntgabe des Release-Termins hat Netflix direkt noch einen oben draufgesetzt, denn die Wartezeit auf die dritte Staffel wird definitiv nicht so lange ausfallen. Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, allerdings wird die finale Staffel 2025 erscheinen.

Auch das steht fest: Staffel 3 von „Squid Game“ wird das letzte Kapitel der Geschichte sein. Das lässt hoffen, dass die Handlung ein rundes Ende findet. Einigen Serien wurde in der Vergangenheit nämlich der Erfolg zum Verhängnis. Ein berühmtes Beispiel ist die Comedy-Serie „Scrubs“. Rechteinhaber ABC hatte nach der als Serien-Ende gedachten achten Staffel aufgrund des Erfolgs eine Fortsetzung bestellt. Staffel 9 konnte weder bei Fans der Show noch bei den Kritikern punkten und spielte die schlechtesten Zahlen der Seriengeschichte ein. Dieses Schicksal wird „Squid Game“ also nicht ereilen - Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk beendet seine Geschichte mit Staffel 3 und sagt in einem Brief an die Fans der Serie, dass nun „die echten Spiele beginnen“.

„Squid Game“, Staffel 3: Start - Wann kommen die finalen Folgen?

Wie bereits erwähnt, gibt es noch keinen konkreten Start-Termin für die 3. Staffel von „Squid Game“ - fest steht nur, dass die Staffel 2025 bei Netflix erscheint. Mit dem Release von Staffel 2 am 26. Dezember 2024 dürfte allerdings klar sein, dass das Finale nicht in den ersten Monaten des aktuellen Kalenderjahres erscheinen wird. Am realistischsten ist ein Release im November oder Dezember 2025. Sobald wir konkrete Infos zum Release-Termin haben, informieren wir Sie hier darüber.

„Squid Game“: Handlung von Staffel 3

Worum genau es in Staffel 3 von „Squid Game“ geht, ist bisher noch nicht bekannt. Einige Rückschlüsse lassen sich aber bereits aus dem Brief von Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk ziehen. Der Kampf zwischen Protagonist Seong Gi-hun und dem sogenannten „Front Man“ wird in Staffel 3 fortgesetzt. Front Man ist der Anführer der Masked Men und für die Durchführung der Squid Games verantwortlich. Diese Info könnte ein Spoiler für Staffel 2 sein, schließlich steht damit fest, dass Seong Gi-hun die Spiele in Staffel 2 unbeschadet übersteht. Als Protagonist der Serie war damit jedoch zu rechnen. Bleibt Gi-hun seinen Prinzipien treu oder schließt er sich am Ende doch den mysteriösen Masked Men an? Wir informieren Sie hier, sobald wir mehr zur Handlung der finalen Staffel wissen.

Besetzung von „Squid Game“: Schauspieler im Cast von Staffel 3

Zur Besetzung der dritten Staffel von „Squid Game“ ist noch nicht viel bekannt. Fest steht, dass Lee Jung-Jae als Seong Gi-Hun und Lee Byung-Hun als Front Man zurückkehren. Bis wir mehr über den Cast wissen, haben wir hier die Besetzung von Staffel 2 für Sie:

Lee Jung-Jae als Seong Gi-Hun

Lee Byung-Hun als Front Man

Wi Ha-Joon als Hwang Jun-Ho

Gong Yoo als Suit Man

Im Si-Wan

Kang Ha-Neul

Park Sung-Hoon

Yang Dong-Geun

Park Gyu-Young

Jo Yuri

Kang Ae-Shim

David Lee

Lee Jin-Uk

T.O.P

Roh Jae-Won

Won Ji-An

Falls Sie die Wartezeit auf die neuen Folgen mit einer anderen Serie überbrücken möchten, können Sie bei Netflix unter anderem die finale Staffel von „The Umbrella Academy“ sehen oder ab November die neuen Folgen von „Arcane“ streamen.