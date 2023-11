"Squid Game: The Challenge" - Folgen und Ablauf der Reality-Show

"Squid Game: The Challenge" macht aus der erfolgreichen Serie eine Reality-Show. Hier erfahren Sie alles rund um Folgen und Ablauf des neuen Formats.

Die südkoreanische Serie "Squid Game" war ein weltweiter Erfolg. Die Serie zeigt den Kampf von in finanzielle Nöte geratenen Menschen, die am "Squid Game" für die Chance auf viel Geld teilnehmen. Dabei treten sie in verschiedenen Kinderspielen gegeneinander an. Allerdings gibt es einen Haken: Wer verliert, scheidet nicht nur aus - er bezahlt auch mit seinem Leben.

Die Show hatte international hohes Aufsehen erregt. Von den einen wurde sie als clevere Kapitalismuskritik gefeiert, von anderen als unnötig grausam kritisiert. Der Hype um die Serie sorgte auch für viel Aufregung auf Schulhöfen. Denn Kinder hatten viel Spaß daran, die Spiele nachzuspielen. Da in "Squid Game" reguläre Kinderspiele gespielt werden, war das auch kein Problem. Nun hat Netflix sich diese Möglichkeit des Nachspielens zunutze gemacht und eine auf "Squid Game" basierende Realityshow ins Leben gerufen. Allerdings spielen bei "Squid Game: The Challenge", ebenso wie im Original, ausschließlich Erwachsene mit, welche mit der Aussicht auf ein hohes Preisgeld zur Teilnahme verleitet wurden. Netflix hat hierbei keine Kosten gescheut und ein Preisgeld von sagenhaften 4,56 Millionen Dollar ausgesetzt.

Wann war der Start der neuen Reality-Show? Wie viele Folgen von "Squid Game: The Challenge" gibt es? Hier finden Sie alle Infos rund um das neue Format der Erfogsserie.

"Squid Game: The Challenge" - Start der neuen Reality-Show im Stream auf Netflix

Nach dem weltweiten Erfolg von "Squid Game" wurden schnell die Rufe nach neuen Folgen laut. Mittlerweile befindet sich Staffel 2 von "Squid Game" auch in Produktion. Doch bereits deutlich vor der Veröffentlichung der neuen Folgen ging das Reality-Show-Format "Squid Game: The Challenge" an den Start. Los ging es am 22. November 2023 - seitdem steht die Serie auf Netflix für alle Abonennten des Streamingdienstes zur Verfügung.

Allerdings wurden zu diesem Termin nur die ersten fünf Folgen veröffentlicht. Am 29. November 2023 folgen dann Episoden 6 bis 9. Und am 6. Dezember wird die finale Folge 10 veröffentlicht.

Folgen von "Squid Game: The Challenge"

In der Serie "Squid Game" müssen die Teilnehmer sechs Kinderspiele spielen und gewinnen, um am Ende das Preisgeld abzukassieren. Diese Spiele werden auch von den Teilnehmern der Reality-Show "Squid Game: The Challenge" gespielt. In insgesamt 10 Folgen entscheidet sich dabei, ob sie den extrem hohen Gewinn von 4,56 Millionen Dollar einstreichen können oder während der Spiele ausscheiden.

Die Episoden werden nicht alle zeitgleich veröffentlich. Seit dem 22. November 2023 sind die Titel von Nr. 1 bis 5 bekannt. Die Episoden 6 bis 9 folgen dann einer Woche später am 29. November. Die finale Folge 10 erscheint am 6. Dezember 2023.

Folge 1: Red Light, Green Light

Folge 2: The Man With The Umbrella

Folge 3: War

Folge 4: Nowhere To Hide

Folge 5: Trick Or Treat

Folge 6: Titel noch unbekannt

Folge 7: Titel noch unbekannt

Folge 8: Titel noch unbekannt

Folge 9: Titel noch unbekannt

Folge 10:Titel noch unbekannt

"Squid Game: The Challenge" - Ablauf der Reality-Show

Die Reality-Show richtet sich ganz nach dem erfolgreichen Original. Das bedeutet, dass sich die Teilnehmer bei "Squid Game: The Challenge" ebenfalls in einem von der Außenwelt abgeschnittenen Raum aufhalten, in dem sie essen und schlafen. Dass die Regeln eingehalten werden, überwachen, ebenfalls wie im Original, maskierte Wächter.

Der Hauptfokus bei "Squid Game: The Challenge" liegt aber selbstverständlich bei den Spielen. Es werden dieselben Kinderspiele wie in der Serie gespielt. Bei diesen handelt es sich um:

"Rotes Licht, grünes Licht"

"Dalgona" (Keksausstechen)

"Tauziehen"

"Murmelspiel"

"Trittsteinspiel" (eine Art "Himmel und Hölle")

"Tintenfischspiel" (koreanisches Spiel aus den 1970er/80er Jahren)

"Squid Game: The Challenge" - Trailer zur neuen Reality-Show

Im offiziellen Trailer zur neuen Reality-Show lässt sich gut erkennen, wie detailgetreu Netflix das Setting von "Squid Game" nachgebaut hat. Den entsprechenden Trailer wollen wir Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten: