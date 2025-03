Neue Oper von Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek

Nach fast 20 Jahren arbeiten die österreichische Komponistin Olga Neuwirth und die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek erneut zusammen. Die Oper mit dem Titel «Monster's Paradise» hat der designierte Intendant der Hamburgischen Staatsoper, Tobias Kratzer, in Auftrag gegeben. «Ich freue mich wahnsinnig, dass die beiden sich noch mal auf dieses Abenteuer Oper eingelassen haben», sagte Kratzer. I

In dem Auftragswerk reisen zwei «Vampiretten» als Alter Egos der Autorinnen um die Welt, beobachten den Niedergang der Menschheit und einen Machtkampf zwischen einem tyrannischen König und einem von ihm erschaffenen Seemonster, hieß es. (Inszenierung: Tobias Kratzer, musikalische Leitung: Titus Engel)

Neue Ära an der Hamburgischen Staatsoper

Mit Ballettintendant Demis Volpi, Opernintendant Kratzer und Generalmusikdirektor Omer Meir Wellber beginnt im Sommer eine neue Ära an der Hamburgischen Staatsoper. Alle drei stellten heute ihr Programm für die Saison 2025/26 vor. «Das Programm der neuen Leitung knüpft an die große Tradition der Hamburgischen Staatsoper an und bietet den Besucherinnen und Besuchern Kunsterlebnisse, die es so wahrscheinlich noch nie gab», sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD).

Kratzer und Wellber lösen den Schweizer Georges Delnon und den US-Amerikaner Kent Nagano ab, die die Staatsoper seit 2015 leiten. Bereits im Sommer 2024 hatte der Deutsch-Argentinier Volpi die Nachfolge von Ballettintendant John Neumeier angetreten.