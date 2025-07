Spessart-Therme soll für 50 Millionen Euro neu gebaut werden

Die Spessart-Therme in Bad Soden-Salmünster im Main-Kinzig-Kreis soll abgerissen und neu gebaut werden. Darauf habe sich die Stadtverordnetenversammlung am Montag geeinigt, bestätigte Bürgermeister Dominik Brasch (parteilos). Bis 2028 soll die Therme noch geöffnet bleiben, ehe der Rückbau startet. Für den Neubau der Therme und die Sanierung der Sole-Quellen rechnet die Stadt mit Kosten von etwa 50 Millionen Euro. Zwei bis drei Jahre werde all das dauern - also bis etwa 2031.

«Unsere Therme ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden», sagte Brasch. Dass etwas passieren müsse, sei also schon länger klar gewesen. Dabei stand auch eine Sanierung im Raum. Bei den Untersuchungen habe sich aber herausgestellt, dass die entsprechenden Maßnahmen zu teuer und zu riskant wären. So fiel nun die Entscheidung für den Neubau. Zunächst hatten mehrere Medien darüber berichtet.