Firmengebäude in Fulda brennt - Schadenhöhe noch unbekannt

Bei einem Feuer in einem Firmengebäude in Fulda ist ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach der Brand am Dachstuhl des Gebäudes im Stadtteil Besges aus. Menschen seien nicht verletzt worden.

Das Feuer war am späten Nachmittag unter Kontrolle. Wegen der Rauchentwicklung seien Anwohner in der Umgebung dazu aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen. Zuvor hatte hessenschau.de über das Thema berichtet.