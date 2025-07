Triathlon in Frankfurt: Einschränkungen im ÖPNV

Tausende Sportler messen sich am Sonntag in und um Frankfurt beim City-Triathlon - das bringt einige Einschränkungen für Reisende mit sich. Im Frankfurter Westen und in der Innenstadt werden entlang der Wettkampfstrecke zahlreiche Straßen gesperrt. «Aufgrund der Sperrungen für den Triathlon wird mancher Weg etwas länger dauern als gewohnt», hieß es von der Stadt.

Einschränkungen im Überblick:

Änderungen bei den Bussen

Auch die Anschlussstelle Frankfurt-Süd (51) der A3 ist betroffen. Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes sperrt diese am Sonntag von 5 bis 12 Uhr. Die Fahrspuren der A3 sind von der Sperrung nicht betroffen.