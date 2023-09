Sightseeing, Cappuccino, Big Mac: Wo ist der Urlaub am günstigsten?

Während ein Cappuccino to go in Rom durchschnittlich 1,80 Euro kostet, zahlt man in Zürich mehr als das Dreifache. Wo die Urlaubsnebenkosten am höchsten und wo am niedrigsten sind.

Wer einen Urlaub plant und dabei auf's Geld achten will, versucht meist möglichst wenig für Anreise und Unterkunft zu bezahlen. Doch wenn es um die Kosten geht, die nebenbei anfallen – beispielsweise für Restaurantbesuche oder Sightseeing – ist es gar nicht so einfach, sich einen Überblick zu verschaffen. Der ADAC hat deshalb die Urlaubsnebenkosten in 15 europäischen Städten verglichen.

Urlaubsnebenkosten in Lissabon am geringsten, in Zürich am höchsten

Wer möglichst wenig Geld neben Anreise und Unterkunft ausgeben will, sollte sich für den Herbsturlaub in den Süden aufmachen. Denn in Lissabon sind die Kosten insgesamt am niedrigsten. Die portugiesische Stadt ist um knapp 23 Prozent günstiger als der Durchschnitt aller untersuchten Städte. Auch Prag, Berlin, Wien und Rom sind laut dem ADAC vergleichsweise preiswert. Wenn man auf touristische Attraktionen verzichtet, ist Barcelona sogar sehr günstig. Doch Sightseeing ist in der spanischen Stadt teuer.

Am tiefsten in die Tasche greifen müssen Urlauber in London, Oslo und Zürich. Die Schweizer Stadt ist um mehr als 37 Prozent teurer als der Durchschnitt aller untersuchten Städte und damit der Verlierer im Urlaubsnebenkosten-Ranking.

Städtereise: Preise von einzelnen Produkten unterscheiden sich teils stark

Zur Erstellung dieses Ranking hat der ADAC einen Warenkorb mit 20 Produkten und Aktivitäten zusammengestellt. Testkäufer haben in allen 15 Städten die Preise vor Ort erhoben. Dabei fiel auf, dass die Preise von einzelnen Produkten sich teilweise stark unterschieden. Während ein Cappuccino to go in Rom etwa 1,80 Euro kostet, muss man in Zürich rund das Dreifach dafür bezahlen. Pflaster gibt es in Oslo für etwa fünf Euro – rund siebenmal so viel wie in Lissabon.

Auch der Big Mac von McDonald's befand sich im Warenkorb. Preisunterschiede gibt es dabei nicht nur zwischen den Städten, sondern auch innerhalb der Städte. Durchschnittlich kostet ein Big Mac 5,15 Euro. Am teuersten war er in Zürich mit etwa sieben Euro, am günstigsten mit rund vier Euro in günstigen Städten wie Prag.

Urlaubsnebenkosten 2023: So schnitten die Städte ab

Nach der Auswertung aller Preise kam der ADAC in diesem Jahr zu folgendem Urlaubsnebenkosten-Ranking (von günstig nach teuer):

