Das sind die stärksten Armeen der Welt im Jahr 2024

Nach der Zeitenwende rüsten viele Nationen militärisch auf. Doch welche Länder stellen die stärksten Armeen der Welt? Und wie stark ist die Bundeswehr? Eine Übersicht.

Die Zeit der Abrüstung, die nach dem Ende des Kalten Krieges begann, ist vorbei. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) hatte nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine die Zeitenwende ausgerufen und ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Russlands Präsident Wladimir Putin gab bekannt, dass Russland den "New Start"-Vertrag mit den USA aussetzen wird. Es war der letzte große Abrüstungsvertrag, der noch Bestand hatte. Die militärische Stärke nimmt wegen der sicherheitspolitischen Lage wieder eine größere Bedeutung ein. Fragt sich, welche Nationen über die mächtigsten Streitkräfte verfügen. Und wie die Bundeswehr in einem internationalen Vergleich einzuordnen ist.

Rangliste der stärksten Armeen der Welt: Die USA sind 2023 ganz vorne

Auskunft über die Stärke der Armeen gibt der "Global Firepower Index", welcher jedes Jahr neu erhoben wird. Für den Report 2024 wurden insgesamt 145 Länder und ihr Militär durchleuchtet. Anhand von mehr als 60 Kategorien ermitteln Experten die Stärke der Armeen und stellen ein Ranking auf. Für jede Armee wird ein Power-Index erstellt. Je näher die Zahl an der 0, desto stärker ist das Militär einzuschätzen.

Wichtige Kriterien stellen beispielsweise das Budget, die Mann- und Fraustärke der Armeen und die Anzahl der wehrfähigen Personen dar. Auch die Ausrüstung und die Anzahl an Waffensystemen, Panzern, Flugzeugen und Kriegsschiffen haben Einfluss. Einsatzfähigkeit und Qualität der Ausrüstung spielen bei der Erhebung allerdings keine Rolle. Gleiches gilt für die Ausbildung und Disziplin der Soldatinnen und Soldaten.

Die USA stehen im Ranking des Global Firepower Index ganz oben. Für Deutschland reicht ein Blick auf die Top 10 nicht.

Die stärksten Armeen der Welt 2024: Ranking mit Liste

USA : 0,0699(Power-Index) Russland : 0,0702 China : 0,0706 Indien : 0,1023 Südkorea : 0,1416 Großbritannien : 0,1443 Japan : 0,1601 Türkei : 0,1697 Pakistan : 0,1711 Italien : 0,1863

Deutschland liegt im Global Firepower Index derzeit nur auf Rang 19. Bei einer Bewertung von 0,2847. Die Ukraine ist mit 0,2598 einen Platz davor zu finden. Nordkorea schafft es nur auf den 36. Rang, obwohl das Land fast so viele aktive Soldatinnen und Soldaten wie die USA hat. Es folgt eine Übersicht mit einigen der wichtigsten Kriterien:

Land Wehrfähige

Bevölkerung (in Mio.) Aktives

Personal (in Mio.) Panzer Flugzeuge U-Boote Flugzeugträger USA 149,5 1,32 4657 13.209 64 11 Russland 69,4 1,32 14.777 4255 65 1 China 763,1 2,04 5000 3304 61 2 Deutschland 3,0 0,18 295 618 6 0 Ukraine 22,1 0,90 1777 321 0 0

Der US-Flugzeugträger "USS Ronald Reagan". Die USA verfügen über die meisten Flugzeugträger aller Nationen. Foto: Jason Tarleton, picture alliance (Archivbild)

Stärkste Armeen der Welt 2024: Rangliste nach Armee-Budgets

Die USA liegen auch beim Militär-Budget vorne. In den ersten Zehn finden sich bei diesem Kriterium aber auch einige Überraschungen. Auch Deutschland findet sich in diesen, was bei der Bewertung der militärischen Stärke alles andere als selbstverständlich ist.

USA : 832 (Milliarden Dollar) China : 227 Russland : 109 Indien : 74 Saudi-Arabien : 72 Großbritannien : 63 Deutschland : 56 Japan : 53 Australien : 53 Frankreich : 50