Mit 25-Kilo-Ausrüstung – Feuerwehr läuft Rekord auf Highwalk

In bis zu 60 Metern Höhe haben fünf Feuerwehrleute auf Deutschlands zweitlängster Fußgängerhängebrücke in Rotenburg an der Fulda einen Weltrekord aufgestellt. Auf dem Highwalk im Landkreis Hersfeld-Rotenburg legten sie bei einem Staffellauf zehn Kilometer Strecke in unter einer Stunde zurück. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr Rotenburg an der Fulda mit.

Die Läufer benötigten den Angaben zufolge in voller Montur 55 Minuten und 32 Sekunden. Damit unterboten sie den bisherigen Weltrekord in der Kategorie «Schnellste 5X2-Kilometer-Staffel in persönlicher Feuerwehrschutzausrüstung auf einer Hängebrücke».

Diesen Rekord hatten im Januar dieses Jahres fünf Feuerwehrleute auf Deutschlands längster Fußgängerhängebrücke im nordhessischen Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) aufgestellt. Eine Feuerwehrfrau und vier Feuerwehrmänner legten dabei bei einem Staffellauf zehn Kilometer Strecke in voller Montur in einer Stunde, einer Minute und 34 Sekunden zurück.

Training mehrmals pro Woche

Für den aktuellen Weltrekord hatten die Läufer teils mehrmals pro Woche auf dem Highwalk trainiert. Die Schwierigkeit bei der Durchführung lag laut Feuerwehr und RID nicht nur in der leicht schwankenden Hängebrücke sowie dem steilen Aufstieg, sondern vor allem an der rund 25 Kilogramm schweren Feuerwehrschutzausrüstung, bestehend aus Feuerwehrhelm, Schutzkleidung, Stiefel und Handschuhen. Zusätzlich trugen die Läufer ein Atemschutzgerät auf dem Rücken.

Der Highwalk, der das Kottenbachtal überspannt, ist 617 Meter lang und an der höchsten Stelle bis zu 60 Meter hoch. Der Skywalk im nordhessischen Willingen, der sich zwischen dem Mühlenkopf auf der einen und dem Musenberg auf der anderen Seite spannt, hängt rund 100 Meter hoch und ist 665 Meter lang. Damit ist das Bauwerk die längste Fußgängerhängebrücke Deutschlands und die zweitlängste der Welt.

Icon vergrößern Mitglieder der Lauf- und Sportgruppe der Rotenburger Feuerwehr haben auf dem Highwalk den bis dato bestehenden Weltrekord geknackt. Foto: Tobias Hofmann/Freiwillige Feuerwehr Rotenburg/Fulda Kernstadt/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mitglieder der Lauf- und Sportgruppe der Rotenburger Feuerwehr haben auf dem Highwalk den bis dato bestehenden Weltrekord geknackt. Foto: Tobias Hofmann/Freiwillige Feuerwehr Rotenburg/Fulda Kernstadt/dpa