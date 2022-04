David Guetta: Musik ist wichtig in diesen Zeiten

Darf man tanzen gehen, wenn in der Ukraine Krieg herrscht? DJ David Guetta hat darauf eine klare Antwort.

Der französische Star-DJ David Guetta (54) empfindet seine Partymusik, gerade in schweren Zeiten, als enorm wichtig.

"Immer, wenn etwas Schlimmes auf der Welt passiert, mache ich fröhliche Musik. Die Menschen brauchen das", sagte Guetta der Deutschen Presse-Agentur.

Der Musikproduzent, einer der Topverdiener in der Szene, hatte 2009 zu Zeiten der weltweiten Finanzkrise mit "I Gotta Feeling" seinen ersten großen Hit. "Die Welt war im Chaos, Menschen haben ihr Zuhause verloren. Und dann kam: "I Gotta Feeling. Tonight's Gonna Be A Good Night". Es war so etwas wie frische Luft für die Welt." Jetzt sei es ähnlich. "Wenn die Zeiten schwierig sind, brauchst du Musik, bei der Menschen sich gut fühlen."

Guetta hat an diesem Freitag seine neue Single "Crazy What Love Can Do" veröffentlicht - zusammen mit den britischen Sängerinnen Becky Hill und Ella Henderson.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-846146/4 (dpa)