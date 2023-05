Staffel 5 von "Star Trek Discovery": Das ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt

Die Fantasy-Serie "Star Trek Discovery" wird um eine fünften Staffel erweitert. Hier erfahren Sie alles, was rund um Start, Handlung und Besetzung bekannt ist. Außerdem haben wir einen ersten Teaser für Sie.

Teil zwei der vierten Staffel von "Star Trek Discovery" ist erst im Februar 2022 erschienen und schon ist klar: Es wird auch eine Staffel 5 geben. In der letzten Staffel hatte die Crew schwer mit einer Schwereanomalie zu kämpfen. Die neue Staffel soll nun genau da ansetzen, wo Staffel 4 endet.

Sie wollen mehr zur neuen Staffel von "Star Trek Discovery" erfahren? Wann ist der Start? Wie ist die Besetzung? Wann beginnen die Dreharbeiten? Und: Wie wird die Handlung aussehen?

In diesem Artikel finden Sie alle Infos, die bisher zu Start, Handlung und Besetzung bekannt sind. Außerdem finden Sie einen ersten Teaser der neuen Staffel.

Start: Wann geht "Star Trek Discovery" mit Staffel 5 weiter?

Lange wurde gerätselt, ein weiteres wichtiges Puzzleteil ist nun aufgetaucht: Castmember und die Showrunnerin von "Star Trek: Discovery" teilten Mitte November mit, dass die Dreharbeiten zur 5. Staffel "Star Trek: Discovery" abgeschlossen seien. Auf verschiedenen Twitterkonten erschien relativ zeitgleich die entsprechende Information, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:

Der zweite Teil von Staffel 4 ist in Deutschland am 11. Februar 2022 beim kostenlosen Streaming-Dienst Pluto TV erschienen. Nun steht fest, dass die kommende 5. Staffel von "Star Trek: Discovery" im Frühjahr 2024 erscheinen wird. An welchem Datum die neuen Folgen genau released werden, ist jedoch noch unklar. Sobald es dazu weitere Informationen gibt, erfahren Sie es hier.

Übertragung: Wie ist Staffel 5 von "Star Trek Discovery" in Deutschland zu sehen?

Ursprünglich war die Serie "Star Trek Discovery" ein Netflix-Original und lief dementsprechend auf Netflix. Kurz vor dem Start der vierten Staffel ist die Sci-Fi-Serie aber aus dem Programm des Streaming-Diensts gestrichen worden und erschien etwas verspätet beim kostenlosen Streaming-Dienst Pluto TV.

Die fünfte Staffel soll nun weder bei Netflix, noch bei Pluto TV verfügbar sein, aber keine Sorge: Da der US-Streamingdienst Paramount+ im Sommer 2022 in Deutschland starten will, können alle Folgen der neuen Staffel mit einem Abonnement bei Paramount+ abgerufen werden.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Star Trek Discovery", Staffel 5

Bisher gibt es von offizieller Seite ein paar Informationen zu Schauspielerinnen und Schauspielern, die in Staffel 5 dabei sein werden.

TV.Spilelfim zufolge ist die folgende Besetzung bei "Star Trek Discovery", Staffel 5 bestätigt:

Schauspieler Rolle Sonequa Martin-Green Michael Burnham Anthony Rapp Paul Stamets Doug Jones Saru Mary Wiseman Sylvia Tilly Wilson Cruz Dr. Hugh Culber Blu del Barrio Adira Tal David Ajala Cleveland Booker Callum Keith Rennie Rayner

Neben dem festen Cast sind auch ein paar bestätigte Gastauftritte dabei:

Gastauftritte Rolle David Cronenberg Kovich Oded Fehr Charles Vance Chela Horsdal Laira Rillak

Diese Rollen und Darsteller werden darüber hinaus in der kommenden Staffel vermutet. Ob Sie wirklich dabei sind, ist aber noch nicht sicher:

Schauspieler Rolle Tara Rosling T'Rina Emily Coutts Detmer Oyin Oladejo Owosekun Patrick Kwok-Choon Rhys Ronnie Rowe Bryce Sara Mitich Nilsson Ian Alexander Gray Annabelle Wallis Zora

"Star Trek Discovery", Staffel 5: Das könnte die Handlung der neuen Staffel sein

Auch zur Handlung der fünften Staffel von "Star Trek Discovery" ist offiziell bisher noch nichts bekannt, klar ist aber, dass sie an die Geschehnisse von Staffel 4 anknüpfen soll.

Genau wie in den bisherigen Staffeln könnte das Erforschen neuer Galaxien in den neuen Folgen wieder von Bedeutung sein. Denn die Discovery hat als Flaggschiff die Aufgabe, für Vertrauen bei anderen Planeten und Systemen zu sorgen. Eine neue Bedrohung, ähnlich wie es die Schwereanomalie in Staffel 4 war, ist bisher noch nicht enthüllt worden.

Zudem werden auch die persönlichen Geschichten der Charaktere vermutlich vertieft werden. Michael und Book müssen zum Beispiel schauen, wie sie es schaffen, eine Fernbeziehung zu führen. Außerdem könnte sich zeigen, wie Sarus Liebesgeschichte mit T'Rina weitergeht. Durch ihre bedeutenden Positionen ist ein Einfluss ihrer auf politische Entscheidungen nicht auszuschließen.

Sobald es neue Informationen bezüglich der genauen Handlung von Staffel 5 gibt, erhalten Sie diese hier.

"Star Trek Discovery", Staffel 5: Teaser

Einen Teaser hat Paramount+ bereits veröffentlicht. Wenn Sie also einen ersten Eindruck von Staffel 5 haben möchten, werfen Sie einen Blick hinein.