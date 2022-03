Alle Infos zu Staffel 2 von "Star Trek: Picard": Start, Besetzung, Handlung

Die Serie "Star Trek: Picard" kehrt mit Staffel 2 auf Amazon Prime Video zurück. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer.

Mit "Star Trek: Picard" kehrte Patrick Stewart als Jean-Luc Picard zurück - eine Rolle, mit der er bei "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" Kultstatus erlangt hatte. Die Kritiken waren eher gemischt. Lob gab es vor allem für die Leistung des Schauspielers, Kritik für das Erzähltempo. Doch "Star Trek: Picard" war erfolgreich genug, um mit Staffel 2 zurückzukehren. In der neuen Staffel kehren einige alte Bekannte zurück - darunter Whoopi Goldberg als Guinan.

Wann ist der Start? Stoßen noch mehr bekannte Figuren zum Cast? Und wie viele Folgen gibt es? Hier haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.

"Star Trek: Picard", Staffel 2: Wann ist der Start auf Amazon Prime Video in Deutschland?

Die erste Staffel war im Januar 2020 gestartet. Der Start von Staffel 2 wurde ursprünglich für 2021 erwartet. Die Dreharbeiten wurden wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie aber mehrmals verschoben und starteten erst im Februar 2021.

Mittlerweile wurde offiziell bestätigt: Das Warten hat ein Ende, denn Staffel 2 von "Star Trek: Picard" geht am 4. März 2022 an den Start.

Zusätzlich hat Amazon Prime nun bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für eine dritte Staffel bereits laufen. Das heißt: Noch mehr Grund zur Freude für alle "Star Trek: Picard"-Fans.

Wie viele Folgen hat Staffel 2 von "Star Trek: Picard"?

Genau wie die erste Staffel wird auch Staffel 2 von "Star Trek: Picard" wieder zehn Folgen haben. Sie sind jeweils rund 45 Minuten lang und werden wöchentlich immer freitags bei Amazon Prime veröffentlicht.

Hier finden Sie einen Überblick über die zehn Episoden:

Folge 1: Die Stargazer (4. März 2022)

Folge 2: Buße (11. März 2022)

Folge 3: Assimilation (18. März 2022)

Folge 4: Titel noch unbekannt (25. März 2022)

Folge 5: Titel noch unbekannt (1. April 2022)

Folge 6: Titel noch unbekannt (8. April 2022)

Folge 7: Titel noch unbekannt (15. April 2022)

Folge 8: Titel noch unbekannt (22. April 2022)

Folge 9: Titel noch unbekannt (29. April 2022)

Folge 10: Titel noch unbekannt (6. Mai 2022)

Die Handlung der 2. Staffel von "Star Trek: Picard"

Showrunner Michael Chabon machte in Interviews klar, dass sich die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" noch weiter von "Das nächste Jahrhundert" entfernen soll. Schon in der ersten Staffel war der Ton etwas anders, da häufig geflucht wurde und Kämpfe ungewöhnlich brutal ausfielen. In den neuen Folgen soll das noch etwas weitergetrieben werden.

Zur Handlung: Jean-Luc Picard und die Besatzung der La Sirena sind zu einer echten Crew zusammengewachsen. Da taucht plötzlich Q auf, den Fans aus "Das nächste Jahrhundert" kennen. Picard und Gefährten lernen, dass die Zeit zerstört wurde - womit ein neues Abenteuer beginnt.

Zusammen mit seiner Crew begibt sich Jean-Luc Picard in der zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" in ein neues Abenteuer, welches diesmal in der Vergangenheit liegt. Um die Gefahren des 21. Jahrhunderts zu besiegen, muss Picard sich mit neuen, aber auch alten Freunden zusammentun - nur so kann er die Zukunft der Galaxie retten. Einer seiner größten Feinde stellt ihn schließlich vor die ultimative Herausforderung.

Schauspieler im Cast von "Star Trek: Picard": Besetzung in Staffel 2 mit Whoopi Goldberg

"Star Trek: Picard" brachte neben Jean-Luc Picard andere Schauspieler und Figuren aus "Das nächste Jahrhundert" zurück - Brent Spiner war als Data zu sehen, Jonathan Frakes als William Riker und Marina Sirtis als Deanna Troi. In Staffel 2 kehrt ein weiteres bekanntes Gesicht zurück: Whoopi Goldberg als Guinan.

Patrick Stewart hatte sie in der Show "The View" persönlich eingeladen - und sie nahm das Angebot gerührt an. Hier sehen Sie die Szene im Video:

John de Lancie wird in der Serie außerdem wie in "Das nächste Jahrhundert" als Q zu sehen sein.

News zur 2. Staffel von "Star Trek: Picard": Annie Wersching als Borg-Königin

Eine weitere Darstellerin für "Star Trek: Picard" wurde im September 2021 enthüllt: Laut Deadline wird Annie Wersching die Rolle der Borg-Königin übernehmen. Die Schauspielerin ist unter anderem aus Serien wie "24" und "Marvel's Runaways" bekannt.

Diese Schauspieler gehören in Staffel 2 von "Star Trek: Picard" zum Hauptcast:

Patrick Stewart als Jean-Luc Picard

als Alison Pill als Agnes Jurati

als Agnes Jurati Isa Briones als Soji Asha

Evan Evagora als Elnor

Michelle Hurd als Raffi Musiker

Santiago Cabrera als Cristobal "Chris" Rios

als Jeri Ryan als Seven of Nine

als Seven of Nine Whoopi Goldberg als Guinan

John de Lancie als Q

Annie Wersching als Borg-Königin

"Star Trek: Picard", Staffel 2: Trailer

Im Trailer ist zu sehen, wie Seven of Nine ohne Borg-Technologie am Körper aufwacht. Was es damit auf sich hat, wird wohl erst bei der Ausstrahlung von Staffel 2 von "Star Trek: Picard" geklärt. Hier liefern wir Ihnen den offiziellen deutschen Trailer zur 2. Staffel von "Star Trek: Picard":

