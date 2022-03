Staffel 3 von "Star Trek: Picard": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

"Star Trek: Picard" wird mit Staffel 3 bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Hier erfahren Sie, was bereits zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist.

"Star Trek: Picard" ist seit dem 04. März mit der zweiten Staffel bei Amazon Prime Video zu sehen und Fans freuen sich schon auf Staffel 3. Diese wurde im September 2021 von Amazon Prime Video offiziell bestätigt.

Die Idee zu der Science-Fiction-Serie stammt von Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Michael Chabon und Kirsten Beyer. Titelgebender Protagonist der Serie ist Jean-Luc Picard, der von Patrick Stewart gespielt wird.

Was ist bisher zu der dritten Staffel bekannt? Hier in diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zum Start, zur Handlung und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast der neuen Staffel von "Star Trek: Picard".

Start: Wann geht "Star Trek: Picard" mit Staffel 3 bei Amazon Prime in Deutschland weiter?

Ein konkreter Termin für den Start von Staffel 3 von "Star Trek: Picard" wurde von Amazon Prime Video noch nicht kommuniziert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Folgen spätestens Anfang 2023 laufen werden, da die Dreharbeiten bereits im Januar 2022 fertiggestellt wurden.

Eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. 30 Tage lang lässt sich das Abo kostenlos testen und kann danach jederzeit gekündigt werden.

Handlung: Darum geht es in der Serie "Star Trek: Picard "

"Star Trek: Picard" gibt den Zuschauerinnen und Zuschauern Einblicke in das nächste Kapitel im Leben von Jean-Luc Picard, der vielen als Kapitän des Raumschiffs Enterprise aus "Star Trek: The Next Generation" bekannt ist. In den letzten 20 Jahren hat sich nämlich einiges im Leben des Diplomaten der Sternenflotte verändert.

Jean-Luc hat der Sternenflotte vor vielen Jahren den Rücken gekehrt und es sich mittlerweile auf einem irdischen Weingut gemütlich gemacht, wo er sehr zurückgezogen lebt. Als er eines Tages jedoch von einer jungen Frau namens Dahj aufgesucht wird, die in Verbindung zu Data zu stehen scheint, zieht es ihn wieder zurück ins Weltall. Dort warten so einige Bösewichte und Abenteuer auf ihn.

Episoden: Das sind die Folgen von Staffel 3, "Star Trek: Picard"

Staffel 3 von "Star Trek: Picard" wird gleichzeitig auch die letzte der Science-Fiction-Serie sein. Aus wie vielen Folgen Sie besteht und wie die Titel der einzelnen Episoden lauten, hat Amazon Prime Video bisher noch nicht bekannt gegeben.

Staffel 2 der Serie besteht aus zehn Folgen. Es liegt also nahe, dass die dritte Staffel dieselbe Episodenzahl haben wird.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Star Trek: Picard", Staffel 3?

Zu Besetzung von Staffel 3 gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren Infos. Hier finden Sie jedoch eine Übersicht über die Hauptdarsteller im Cast der zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" und ihre Rollennamen in der Serie:

Rolle Schauspieler Jean-Luc Picard Patrick Stewart Agnes Jurati Alison Pill Soji Asha Isa Briones Elnor Evan Evagora Raffi Musiker Michelle Hurd Cristobal "Chris" Rios Santiago Cabrera Seven of Nine Jeri Ryan Guinan Whoopi Goldberg Q John de Lancie Borg-Königin Annie Wersching

Trailer: Gibt es bereits erste Einblicke in Staffel 3 von "Star Trek: Picard"?

Noch wurde kein offizieller Trailer zur dritten Staffel von "Star Trek: Picard" herausgebracht. Damit Sie sich dennoch einen Eindruck von der Serie machen können, haben wir hier den deutschen Original-Trailer von Staffel 2 für Sie:

