"Star Trek: Strange New Worlds": Start, Folgen, Besetzung und alle Infos

"Star Trek: Strange New Worlds" ist ein Spin-Off der Serie "Star Trek: Discovery". Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream sowie einen Trailer zur Serie für Sie.

Mit "Star Trek: Strange New Worlds" gibt es in Deutschland noch 2022 eine neue Serie aus dem "Star Trek"-Universum zu sehen. Es handelt sich um ein Spin-Off von "Star-Trek: Discovery" und knüpft an die Ereignisse am Ende der zweiten Staffel an, obwohl sich die Serie mittlerweile in der vierten Staffel befindet. "Star Trek: Strange New Worlds" erzählt die Geschichte des berühmten Raumschiffs Enterprise bevor Captain Kirk das Kommando übernahm.

Sie möchten mehr zu "Star Trek: Strange New Worlds" erfahren? Wann geht die neue Sci-Fi-Serie in Deutschland an den Start? Welche Schauspieler zählen zur Besetzung des Spin-Offs? Wir beantworten diese und weitere Fragen hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen ersten Trailer zur Serie.

"Star Trek: Strange New Worlds": Start der neuen Sci-Fi-Serie

Das neue Spin-Off von Star Trek: Strange New Worlds" ist bereits am 5. Mai 2022 beim US-amerikanischen Streaming-Dienst Paramount+ an den Start gegangen. Hierzulande kann man "Star Trek: Strange New Worlds" bei der deutschen Version der Streaming-Plattform seit dem 8. Dezember 2022 ansehen. Die Serie erscheint im wöchentlichen Rhythmus mit jeweils zwei Folgen pro Woche.

Stream von "Star Trek: Strange New Worlds": Wo kann man die Serie in Deutschland sehen?

Die neue Serie aus dem "Star Trek"-Universum ist seit dem 5. Mai 2022 in den USA über den Streaming-Dienst Paramount+ verfügbar. Paramount+ ist auch nach Deutschland expandiert und der Streaming-Dienst ist seit dem 8. Dezember 2022 auch für deutsche Kunden verfügbar. Die ersten beiden Folgen von "Star Trek: Strange New Worlds" sind also zum Launch eine Art Willkommensgeschenk für die neuen Kunden in Deutschland gewesen.

Handlung von "Star Trek: Strange New Worlds": Worum geht es in der Serie?

Die Handlung von "Star Trek: Strange New Worlds" knüpft an das Finale der zweiten Staffel von "Star Trek: Discovery" an. Nachdem der von Anson Mount gespielte Captain Pike die Serie verlassen hatte, forderten viele Fans online und sogar über Petitionen eine neue Serie mit Captain Pike als Captain der Enterprise in der Hauptrolle. Mit dem Spin-Off macht Paramount nun die Wünsche der Fans wahr und erzählt die Geschichte der Enterprise in den Jahren bevor schließlich Captain Kirk das Kommando auf dem Raumschiff übernahm. Neben Captain Pike kehren auch Number One und Spock zurück.

Besetzung von "Star Trek: Strange New Worlds": Das sind die Schauspieler im Cast

Neben Anson Mount, der erneut in seiner Rolle als Captain Pike aus "Star Trek: Discovery" zu sehen ist, gibt es auch ein Wiedersehen mit Rebecca Romijn als Number One und Ethan Peck als Spock. Das sind die Hauptdarsteller der Serie im Überblick:

Anson Mount als Christopher Pike

als Rebecca Romijn as Una Chin-Riley / Number One

as Una Chin-Riley / Number One Ethan Peck als Spock

als Spock Babs Olusanmokun als M'Benga

Christina Chong als La'an Noonien-Singh

Celia Rose Gooding als Nyota Uhura

als Nyota Uhura Jess Bush als Christine Chapel

als Melissa Navia als Erica Ortegas

Folgen von "Star Trek: Strange New Worlds": Die Episoden im Überblick

Das neue Sci-Fi-Spin-Off "Star Trek: Strange New Worlds" umfasst insgesamt zehn Folgen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern. Die Titel der einzelnen Episoden auf Deutsch sind bisher noch nicht bekannt. Wir informieren Sie, sobald die entsprechenden Infos veröffentlicht werden. Das sind die englischsprachigen Folgentitel:

Folge 1: "Strange New Worlds", 8. Dezember 2022

Folge 2: "Children of the Comet ", 8. Dezember 2022

", 8. Dezember 2022 Folge 3: "Ghosts of Illyria", 15. Dezember 2022

Folge 4: "Memento Mori ", 15. Dezember 2022

", 15. Dezember 2022 Folge 5: "Spock Amok", 22. Dezember 2022

Folge 6: "Lift Us Where Suffering Cannot Reach", 22. Dezember 2022

Folge 7: "The Serene Squall", 29. Dezember 2022

Folge 8: "The Elysian Kingdom", 29. Dezember 2022

Folge 9: "All Those Who Wander", 5. Januar 2023

Folge 10: "A Quality of Mercy", 5. Januar 2023

Trailer zu "Star Trek: Strange New Worlds"

Paramount+ hat einen Trailer zur Serie veröffentlicht, der bisher nur im englischen O-Ton verfügbar ist. Hier können Sie ihn ansehen:

