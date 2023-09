"Star Wars: Ahsoka" auf Disney+: Infos rund um Besetzung, Folgen und Handlung

Mit "Star Wars: Ahsoka" hat die Figur Ahsoka Tano eine eigene Serie auf Disney+ bekommen. Wir haben alle Informationen rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

" Star Wars: Ahsoka" gehört zu einer ganzen Reihe von Serien aus dem "Star Wars"-Universum, die auf der Streaming-Plattform Disney+ erscheinen. Die Figur Ahsoka Tano war früher schon in animierter Form aufgetaucht und wurde in "The Mandalorian" zum ersten Mal in einer Realverfilmung eingeführt. Nun hat sie ihre eigene Serie bekommen.

Als Showrunner sind Jon Favreau und Dave Filoni für "Star Wars: Ahsoka" verantwortlich. Die beiden waren es auch, die mit "The Mandalorian" den Grundstein für die neue Serie gelegt hatten. Hier geben wir einen Überblick über alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Serie. Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert.

"Star Wars: Ahsoka": Seit wann läuft die Serie auf Disney+ in Deutschland?

Disney+ hatte die Serie Ende 2020 zusammen mit weiteren Shows wie "Rangers of the New Republic" und "Obi-Wan Kenobi" angekündigt. Nachdem die Fans anschließend eine Weile über das Startdatum im Dunkeln gelassen wurden, gab der Streamingdienst den offiziellen Termin des Serienstarts schließlich bekannt: "Star Wars: Ahsoka" erschien Ende August 2023. Genauer genommen war es der 23. August 2023.

Das sind die Folgen von "Star Wars: Ahsoka"

Die neue Serie "Star Wars: Ahsoka" umfasst acht Folgen. Die beiden ersten Episoden sind direkt zum Serienstart erschienen - die restlichen sechs Folgen werden im Anschluss immer wöchentlich hochgeladen. Jeden Mittwoch um circa 9 Uhr dürfen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen also über eine neue Folge freuen. Damit ergibt sich folgender Veröffentlichungsplan:

Folge 1: 23. August 2023

Folge 2: 23. August 2023

Folge 3: 30. August 2023

Folge 4: 6. September 2023

Folge 5: 13. September 2023

Folge 6: 20. September 2023

Folge 7: 27. September 2023

Folge 8: 4. Oktober 2023

"Star Wars: Ahsoka": Worum geht es in der Handlung?

Ahsoka Tano wurde erstmals in animierter Form in "Star Wars: The Clone Wars" eingeführt. Als Jugendliche sollte sie zum Jedi-Ritter ausgebildet werden. Ihr Meister war dabei niemand anderes als Anakin Skywalker, der später auf die dunkle Seite der Macht wechseln und zum berühmten Bösewicht Darth Vader werden sollte. Ahsoka selbst blieb immer auf der guten Seite - gehört trotz ihrer Ausbildung und Macht aber nicht zu den Jedi. Sie war nach einem falschen Verdacht ausgeschlossen worden und entschied sich nach ihrer Entlastung, nicht in den Orden zurückzukehren.

In der weiteren animierten Serie "Star Wars Rebels" kehrte Ahsoka zurück und kämpfte auf der Seite der Rebellen gegen das Imperium. Hauptfigur dieser Geschichte war Ezra Bridger, der am Ende der Serie zusammen mit dem Gegenspieler Großadmiral Thrawn in den Hyperraum gezogen wurde und seitdem als vermisst gilt.

Mit dem ersten Auftritt von Ahsoka Tano in einer Realverfilmung wurde diese Handlung in "The Mandalorian" wieder aufgegriffen. Ahsoka war dabei hinter Bösewicht Thrawn her - und damit wohl auch hinter Ezra Bridger. Dieser Handlungsstrang wird jetzt in "Star Wars: Ahsoka" weitergesponnen, denn Ahsoka macht sich hier auf die Suche nach Großadmiral Thrawn, um eine Bedrohung zu verhindern, die der jungen Republik schaden massiv schaden könnte. Da Thrawn das mögliche Quell des Übels sein könnte, muss sie ihn finden. Inwiefern ihr das gelingt, zeigt sich seit dem 23. August 2023.

Um die neue Serie in Bezug zu den Filmen zu setzen: Die Handlung setzt einige Jahre nach der ursprünglichen Trilogie mit Episode 4 bis 6 an. Die Helden um Luke Skywalker haben also das Imperium besiegt und eine Neue Republik hat die Macht übernommen. Damit spielt die Geschichte Jahrzehnte vor der neusten Kino-Trilogie mit Episode 7 bis 9. Sie spielt außerdem zur gleichen Zeit wie "The Mandalorian" und nach den beiden animierten Serien "Star Wars Rebels" und "Star Wars: The Clone Wars".

Besetzung bei "Star Wars: Ahsoka": Welche Schauspieler gehören zum Cast?

Genau wie bei "The Mandalorian" übernimmt die Schauspielerin Rosario Dawson die Rolle von Ahsoka Tano. Die US-Amerikanerin Jahrgang 1979 ist vor allem für Comic-Umsetzungen bekannt. So spielte sie Gail in den "Sin City"-Filmen und war als Claire Temple in mehreren Marvel-Serien auf Netflix wie "Daredevil" zu sehen.

Außerdem hat die Schauspielerin Mary Elizabeth Winstead in "Star Wars: Ahsoka" eine Nebenrolle übernommen. Genauer genommen tritt sie als Hera Syndulla auf. In der Vergangenheit spielte sie unter anderem die Rolle der Ramona Victoria Flowers in "Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt" oder Nikki Swango in Staffel 3 von "Fargo".

Neben den beiden Schauspielerinnen wurden bereits lange vor dem Serienstart noch weitere Schauspieler im Cast bestätigt. Laut moviepilot und imdb handelt es sich dabei um diese:

Rosario Dawson als Ahsoka Tano

als Mary Elizabeth Winstead als Hera Syndulla

als Hera Syndulla Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren

Eman Esfandi als Ezra Bridger

David Tennant als Huyang

Genevieve O'Reilly als Mon Mothma

Ray Stevenson als Baylan Skoll

Ivanna Sakhno als Shin Hati

Diana Lee Inosanto als Morgan Elsbeth

Lars Mikkelsen als Großadmiral Thrawn

Wes Chatham als Captain Enoch

als Captain Enoch Hayden Christensen als Anakin Skywalker

als Anakin Temuera Morrison als Captain Rex

Lange wurde gemunkelt, ob auch Schauspieler Hayden Christensen zum Cast von "Star Wars: Ahsoka" gehört. In der Prequel-Trilogie spielte er Anakin Skywalker beziehungsweise Darth Vader. Er kehrte erst in der Serie Obi-Wan Kenobi zurück. Dann wurde bestätigt: Er tritt auch bei "Star Wars: Ahsoka" auf.

"Star Wars: Ashoka" im Stream ansehen

Die neue Serie "Star Wars: Ashoka" ist beim Streaminganbieter Disney+ zu sehen. Der Streaminganbieter hat sich in den letzten Jahren neben anderen großen Anbietern wie Netflix und Amazon Prime etabliert und bringt als überzeugendes Argument vor allem mit an den Tisch, dass man über diesen Anbieter auf sämtliche Star Wars Filme und Serien sowie Marvel-Produktionen ansehen kann. Ein Abo bei Disney+ kostet 8,99 Euro im Monat beziehungsweise 89,90 Euro im Jahr, wenn man gleich einen Jahresvertrag abschließt (Stand September 2023, Quelle Disney+). Ab November 2023 ändert sich allerdings das Bezahlmodell von Disney+ etwas. Unter anderen kommt ein günstigeres Abo für 5,99 Euro dazu, bei dem man allerdings Werbeeinblendungen erhält.

"Star Wars: Ashoka" - Das ist der Trailer

Nachdem laut pcgames.de ein kurzer Teaser, den Disney auf einer Convention zeigte und eigentlich nicht veröffentlichen wollte, im Internet aufgetaucht ist, gab es weitere Mutmaßungen, was die Serie angeht. Schließlich ist Disney nachgezogen und hat einen kompletten Trailer veröffentlich. Darin wurde auch die Veröffentlichung Ende August bestätigt. Hier können Sie sich gerne ein Bild davon machen:

