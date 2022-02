"Star Wars - Rangers of the New Republic": Was zu Start, Besetzung und Handlung bekannt ist

Die Serie "Star Wars - Rangers of the New Republic" wurde für Disney+ angekündigt. Nachdem zunächst unsicher war, ob sie je erscheinen wird, gibt es nun Hoffnung. Alle Infos erhalten Sie hier.

Mit "Rangers of the New Republic" sollte eine weitere "Star Wars-"Serie als Spin-Off von "The Mandalorian" für den Streaming-Dienst Disney+ erscheinen. Umsetzen wollten sie die Producer Dave Filoni und Jon Favreau, die bereits mit "The Mandalorian" einen großen Erfolg feiern konnten und damit den Grundstein für weitere Serien gelegt hatten.

Laut dem Branchen-Portal Variety befand sich " Star Wars - Rangers of the New Republic" dann aber "nicht in aktiver Produktion", was möglicherweise mit der Entlassung von Gina Carano zusammenhängen könnte, die mit Cara Dune eine zentrale Rolle spielen sollte. Disney hatte die Zusammenarbeit mit Carano beendet, nachdem diese die Situation der Republikaner in den USA mit der Verfolgung der Juden in Nazi-Deutschland verglichen hatte.

Der Seite netzwelt.de zufolge, besteht nun aber die Möglichkeit, dass "Rangers of the New Republic" doch erscheinen könnte. Falls ja, wird sie frühestens Ende 2023 an den Start gehen, einen genauen Starttermin gibt es aber bisher nicht. Wenn sie die Serie wieder aufgreifen, würden die Dreharbeiten vermutlich im kommenden Herbst 2022 beginnen.

"Star Wars - Rangers of the New Republic": Worum sollte es gehen?

Bei der Ankündigung der Serie hatte Disney angegeben, dass "Rangers of the New Republic" ungefähr zur selben Zeit wie "The Mandalorian" spielen soll. Wenig später wurde Producer Jon Favreau in der US-Sendung "Good Morning America" genauer. Er erklärte, dass die Handlung ein paar Jahre früher ansetzen sollte - direkt nach den Ereignissen des Films "Die Rückkehr der Jedi-Ritter".

Damit war die Handlung für eine Zeit geplant, in der die Helden um Luke Skywalker das Imperium gerade erst besiegt hatten. Die Neue Republik übernahm die Macht, um wieder Frieden und Ordnung herzustellen. Doch in dieser Anfangszeit war vieles instabil.

Schon "The Mandalorian" hat gezeigt, dass das Imperium nicht ganz verschwunden ist. Es gibt immer noch ranghohe Vertreter, die ihr Unwesen treiben. "Rangers of the New Republic" sollte sich im Kern also um die Herausforderung der Neuen Republik drehen, in diesen chaotischen Zeiten für Ordnung zu sorgen. Nun ist es unklar, ob diese Handlung jemals umgesetzt wird. (sge)

