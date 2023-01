Staffel 2 von "Star Wars: The Bad Batch": Start, Besetzung und Handlung

"Star Wars: The Bad Batch" läuft mit Staffel 2 auf Disney+. Alle Informationen zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen Trailer finden Sie hier.

Seit dem 4. Mai 2021 ist bei Disney+ eine neue Serie zu sehen: " Star Wars: The Bad Batch" dreht sich um eine Gruppe aus Klon-Kriegern, die nach dem Fall der Republik erst einmal herausfinden müssen, wer sie eigentlich sind und sich auf die Suche nach ihrem Schicksal machen.

Inzwischen stehen einige wichtige Informationen zur neuen Staffel "Star Wars: The Bad Batch" fest, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Alles Wissenswerte rund um den Start der Serie auf Disney+, die einzelnen Folgen sowie Besetzung und Handlung haben wir für Sie recherchiert.

"Star Wars: The Bad Batch" Staffel 2: Start auf Disney+.

Staffel 2 von "Star Wars: The Bad Batch" startete am 4. Januar 2023 auf Disney+. Der Veröffentlichungsrhythmus ist wöchentlich, die erste Runde beginnt mit einer Doppelfolge. Danach kommt eine Folge pro Woche, mit zwei Ausnahmen.

Rundfunkbeiträge: ZDF-Intendant fordert höhere Beiträge

Das passiert in "Star Wars: The Bad Batch" Staffel 2: Die Handlung

Um was sich die Handlung in Staffel 2 von "Star Wars: The Bad Batch" dreht, macht Disney+ bis zum Starttermin ein Geheimnis. Der Trailer, den wir unten verlinkt haben, lässt zumindest erahnen, dass die Truppe sich freikaufen könnte - auch wenn sie sich selbst eigentlich als frei bezeichnen würden. Das "wovon" bleibt also bisher offen.

Darum geht es in Staffel 1

Lesen Sie dazu auch

Die "Kloneinheit 99", die in der letzten Staffel von "Star Wars: The Clone Wars", die sich selbst als "The Bad Batch" bezeichnet, ist Zentrum der Disney Plus-Serie "Star Wars: The Bad Batch". Die Charaktere Sergeant Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo müssen sich in der neuen Welt - Der Imperator Sheev Palpatine stürzte die Republik und sorgte damit für einen Umbruch - erst einmal zurechtfinden. Daher übernehmen sie verschiedene Missionen als Söldner - und das in der Grauzone der Kriminalität.

Besetzung: Welche Schauspieler sind die Sprecher im Cast von "Star Wars: The Bad Batch" Staffel 2?

Kurz vor dem Start gilt unter Experten lediglich die erneute Beteiligung von Dee Bradley Baker in der Rolle sämtlicher Mitglieder von "The Bad Batch" als gesichert. Martin Kreßler ist in der deutschen Synchronisation auf jeden Fall wieder dabei - zumindest hört es sich in den Trailern so an.

Zum aktuellen Zeitpunkt (Januar 2023) bleibt uns also nichts anderes übrig, als von diesen Besetzungen auszugehen:

Rollenname Englische Synchronstimme Deutsche Synchronstimme AZI-3 Ben Diskin Tobias Müller Bib Fortuna Matthew Wood Cad Bane Corey Burton Oliver Stritzel Captain Gregor Dee Bradley Baker Martin Keßler Captain Grey Dee Bradley Baker Martin Keßler Captain Howzer Dee Bradley Baker Martin Keßler Captain Rex Dee Bradley Baker Martin Keßler Cham Syndulla Robin Atkin Downes Björn Schalla Chopper Dave Filoni Cid Rhea Perlman Sabine Walkenbach Crosshair Dee Bradley Baker Martin Keßler Cut Lawquane Dee Bradley Baker Martin Keßler Depa Billaba Archie Panjabi Ulrike Stürzbecher Echo Dee Bradley Baker Martin Keßler Eleni Syndulla Ferelith Young Marion Musiol Erzähler Tom Kane Uli Krohm Fennec Shand Ming-Na Wen Vera Teltz Gobi Glie Corey Burton Dirk Petrick Hera Syndulla Vanessa Marshall Tanya Kahana Hunter Dee Bradley Baker Martin Keßler Imperator Palpatine/Darth Sidious Ian McDiarmid Friedhelm Ptok Kampfdroiden Matthew Wood Constantin von Jascheroff Kanan Jarrus/Caleb Dume Freddie Prinze Jr. Dennis Schmidt-Foß Lama Su Bob Bergen Reinhard Kuhnert Nala Se Gwendoline Yeo Sabine Mazay Omega Michelle Ang Lina Rabea Mohr Orn Free Taa Phil LaMarr Reinhard Scheunemann Rafa Martez Elizabeth Rodriguez Maria Burghardt Roland Durand Tom Taylorson Hendrik Martz Saw Gerrera Andrew Kishino Tobias Meister Senator Avi Singh Alexander Siddig Marko Bräutigam Suu Lawquane Cara Pifko Victoria Sturm Taun We Rena Owen Schaukje Könning Tech Dee Bradley Baker Martin Keßler Todo 360 Seth Green Tobias Nath Trace Martez Brigitte Kali Canales Maria Hönig Vizeadmiral Rampart Noshir Dalal Arne Stephan Wilhuff Tarkin Stephen Stanton Detlef Gieß Wrecker Dee Bradley Baker Martin Keßler

Episodenguide der 2. Staffel "Star Wars: The Bad Batch"

Folge 1: “Spoils of War” (4. Januar 2023)

Folge 2: “Ruins of War” (4. Januar 2023)

Folge 3: “The Solitary Clone” (11. Januar 2023)

Folge 4: “Faster” (18. Januar 2023)

Folge 5: “Entombed” (25. Januar 2023)

Folge 6: “Tribe” (1. Februar 2023)

Folge 7: “The Clone Conspiracy” (8. Februar 2023)

Folge 8: “Truth and Consequences” (8. Februar 2023)

Folge 9: “The Crossing” (15. Februar 2023)

Folge 10: “Retrieval” (22. Februar 2023)

Folge 11: “Metamorphosis” (1. März 2023)

Folge 12: “The Outpost” (8. März 2023)

Folge 13: “Pabu” (15. März 2023)

Folge 14: “Tipping Point” (22. März 2023)

Folge 15: “The Summit” (29. März 2023)

Folge 16: “Plan 99” (29. März 2023)

"Star Wars: The Bad Batch" Staffel 2: Trailer

Ja! Ende Mai 2022 veröffentlichte Disney den ersten offiziellen Trailer zu "Star Wars: The Bad Batch", Staffel 2. Im Dezember 2022 folgte der zweite Trailer. Diese wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Infos zu weiteren "Star Wars"-Serien: