"Star Wars: The Bad Batch": Staffel 2 angekündigt - was ist schon bekannt?

Disney hat bestätigt, dass Staffel 2 von "Star Wars: The Bad Batch" kommen wird. Gibt es schon Infos zu Start, Besetzung und Handlung? Das ist bisher bekannt.

Seit dem 4. Mai 2021 ist bei Disney + eine neue Serie zu sehen: " Star Wars: The Bad Batch" dreht sich um eine Gruppe aus Klon-Kriegern, die nach dem Fall der Republik erst einmal herausfinden müssen, wer sie eigentlich sind und sich auf die Suche nach ihrem Schicksal machen.

Der Streamingdienst-Anbieter hat mittlerweile eine Fortsetzung bestätigt: Es wird eine Staffel 2 zu "Star Wars; The Bad Batch" geben. Wir haben alle wichtigen Informationen gesammelt und hier in unserem Artikel für Sie zusammengefasst, darunter: Start auf Disney+, Besetzung und Handlung.

"Star Wars: The Bad Batch" Staffel 2: Start auf Disney+.

Ein genaues offizielles Start-Datum für die Fortsetzung der Serie "Star Wars: The Bad Batch" ist noch nicht bekannt. Laut Disney+ soll die zweite Staffel im Jahr 2022 erscheinen - seit Ende Mai wissen wir, dass es im Herbst so weit sein wird. Aufgrund eines kurzfristigen Leaks gehen manche davon aus, dass die 2. Staffel "Star Wars - The Bad Batch" am 28. September veröffentlicht werden könnte. Das ist jedoch nicht bestätigt.

Sobald es Neuigkeiten zum Staffel-Start gibt, erfahren Sie diese hier bei uns.

Das passiert in "Star Wars: The Bad Batch" Staffel 2: Die Handlung

Auch wenn der Start im Herbst inzwischen angekündigt ist, kann man über die Handlung nur spekulieren. Der Trailer, den wir unten verlinkt haben, lässt zumindest erahnen, dass die Truppe sich freikaufen könnte - auch wenn sie sich selbst eigentlich als frei bezeichnen würden. Das "wovon" bleibt also bisher offen.

Darum geht es in Staffel 1

Die "Kloneinheit 99", die in der letzten Staffel von "Star Wars: The Clone Wars", die sich selbst als "The Bad Batch" bezeichnet, ist Zentrum der Disney Plus-Serie "Star Wars: The Bad Batch". Die Charaktere Sergeant Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo müssen sich in der neuen Welt - Der Imperator Sheev Palpatine stürzte die Republik und sorgte damit für einen Umbruch - erst einmal zurechtfinden. Daher übernehmen sie verschiedene Missionen als Söldner - und das in der Grauzone der Kriminalität.

Besetzung: Welche Schauspieler sind die Sprecher im Cast von "Star Wars: The Bad Batch" Staffel 2?

Im Moment gilt unter Experten lediglich die erneute Beteiligung von Dee Bradley Baker in der Rolle sämtlicher Mitglieder von "The Bad Batch" als gesichert. Martin Kreßler ist in der deutschen Synchronisation auf jeden Fall wieder dabei - zumindest hört es sich im Trailer so an.

Ob auch die übrigen Akteure aus Staffel 1 wieder zu den Sprechern gehören werden, muss zurzeit noch Spekulation bleiben:

Rollenname Englische Synchronstimme Deutsche Synchronstimme AZI-3 Ben Diskin Tobias Müller Bib Fortuna Matthew Wood Cad Bane Corey Burton Oliver Stritzel Captain Gregor Dee Bradley Baker Martin Keßler Captain Grey Dee Bradley Baker Martin Keßler Captain Howzer Dee Bradley Baker Martin Keßler Captain Rex Dee Bradley Baker Martin Keßler Cham Syndulla Robin Atkin Downes Björn Schalla Chopper Dave Filoni Cid Rhea Perlman Sabine Walkenbach Crosshair Dee Bradley Baker Martin Keßler Cut Lawquane Dee Bradley Baker Martin Keßler Depa Billaba Archie Panjabi Ulrike Stürzbecher Echo Dee Bradley Baker Martin Keßler Eleni Syndulla Ferelith Young Marion Musiol Erzähler Tom Kane Uli Krohm Fennec Shand Ming-Na Wen Vera Teltz Gobi Glie Corey Burton Dirk Petrick Hera Syndulla Vanessa Marshall Tanya Kahana Hunter Dee Bradley Baker Martin Keßler Imperator Palpatine/Darth Sidious Ian McDiarmid Friedhelm Ptok Kampfdroiden Matthew Wood Constantin von Jascheroff Kanan Jarrus/Caleb Dume Freddie Prinze Jr. Dennis Schmidt-Foß Lama Su Bob Bergen Reinhard Kuhnert Nala Se Gwendoline Yeo Sabine Mazay Omega Michelle Ang Lina Rabea Mohr Orn Free Taa Phil LaMarr Reinhard Scheunemann Rafa Martez Elizabeth Rodriguez Maria Burghardt Roland Durand Tom Taylorson Hendrik Martz Saw Gerrera Andrew Kishino Tobias Meister Senator Avi Singh Alexander Siddig Marko Bräutigam Suu Lawquane Cara Pifko Victoria Sturm Taun We Rena Owen Schaukje Könning Tech Dee Bradley Baker Martin Keßler Todo 360 Seth Green Tobias Nath Trace Martez Brigitte Kali Canales Maria Hönig Vizeadmiral Rampart Noshir Dalal Arne Stephan Wilhuff Tarkin Stephen Stanton Detlef Gieß Wrecker Dee Bradley Baker Martin Keßler

"Star Wars: The Bad Batch" Staffel 2: Gibt es schon einen Trailer?

Ja! Ende Mai veröffentlichte Disney den offiziellen Trailer zu "Star Wars: The Bad Batch", Staffel 2. Diesen wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten:

