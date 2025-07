Polizei sucht Unfallfahrer mit Drohne und Hubschrauber

Ein Verkehrsunfall am frühen Morgen hat der Polizei in Hessen zufolge einen Einsatz starker Kräfte und eines Hubschraubers ausgelöst. Demnach war das Auto eines 19 Jahre alten Fahrers an der Auffahrt der B448 zur B45 in Richtung Rodgau von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegengeblieben. Der Wagen sei erheblich beschädigt worden, alle Airbags hätten ausgelöst, hieß es. Ein Zeuge sah den Mann in den Wald flüchten.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer verletzt sei und sich in einem hilflosen Zustand befinden könnte, hätten starke Polizeikräfte nach ihm gesucht, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit. Zum Einsatz kamen ein Diensthund sowie eine Drohne der Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber. Letztendlich sei der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen worden.

Er sei leicht verletzt gewesen und habe eine Blutprobe abgeben müssen. Bei dem Unfall stand der Mann der Polizei zufolge «offensichtlich unter Alkoholeinfluss». Der Schaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.