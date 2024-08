Bruchsal warnt: «Bleiben Sie daheim»

Wegen des Unwetters warnt die Stadt Bruchsal die Bevölkerung: «Achtung - Bleiben Sie daheim», hieß es am Abend auf der Internetseite. «Aufgrund eines Starkregenereignisses kommt es in Teilen der Kernstadt Bruchsal und den Stadtteilen Heidelsheim und Helmsheim zu Überflutungen.» Die Ortsdurchfahrt in Helmsheim stehe teilweise einen Meter unter Wasser. Der Fluss Saalbach sei in Teilen über das Ufer getreten.

Die Menschen sollten zu Hause oder in sicheren Aufenthaltsbereichen bleiben, bis das Wasser abgeflossen ist, und sich nicht in den Überflutungsbereichen aufhalten. Weil Kanaldeckel weggespült sein könnten, drohe man zu stürzen und hineingezogen zu werden.

Wegen Überflutungen sind den Angaben zufolge Straßen, Kreuzungen und Unterführungen nicht befahrbar und gesperrt. In Helmsheim bestehe die Gefahr, dass eine Trafostation überflutet werden - mit der Folge, dass die Stromversorgung unterbrochen werden müsse. Das Feuerwehrhaus Heidelsheim sei wegen Überflutung nicht anfahrbar.

Seit 20.30 Uhr sei der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt alarmiert und koordiniere die Maßnahmen, hieß es weiter. Alle Kräfte der Feuerwehren seien im Einsatz, vorrangig um Menschenleben zu retten und lebensbedrohliche Situationen zu beseitigen.