Starker Taifun wütet auf Japan: Dutzende Verletzte, viele Haushalte ohne Strom

Ein starker Taifun hat die japanische Insel Kyushu getroffen. Er überzieht die Region mit heftigen Regenfällen und peitschenden Winden. Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtet, seien aktuell sind gut 250.000 Haushalte ohne Strom, 400.000 Menschen in Nagasaki sollen sich in Sicherheit bringen. NKH spricht von mindestens 54 Verletzten.

Über 200 Kilometer pro Stunde: Taifun wütet auf Japan

Mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometer pro Stunde bewegt sich der tropische Wirbelsturm „Shanshan“ Richtung Norden. Am Morgen traf er die südwestliche Hauptinsel Kyushu. Mit Windgeschwindigkeiten bis 216 Kilometer pro Stunde soll der Sturm nun weiter Richtung Norden über die Inselgruppe ziehen.

Die nationale Wetterbehörde warnt die Einwohner in der Region vor Gefahren durch den Wirbelsturm. 400.000 Menschen in Nagasaki waren dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Züge und Flüge wurden gestrichen, der japanische Autohersteller Toyota entschied Medienberichten zufolge, die Produktion seiner Fertigungslinien in den 14 Montagewerken zu stoppen. Die Sicherheit der Mitarbeiter solle damit gewährleistet werden.

Taifun auf Japan: Land von Naturgewalten geprägt

„Shanshan“ ist bereits der zehnte Taifun der Saison. Das Archipel im Pazifischen Ozean ist ein von Naturgewalten geprägtes Land. Erst kürzlich erschütterte ein Beben der Stärke 7,1 im Südwesten Japans die Inselgruppe. Die meteorologische Behörde in Tokio warnte vor dem erhöhten Risiko eines Mega-Bebens in der Pazifikküste. (mit dpa)