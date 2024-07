Heftiger Regen in Rastatt - Bäume auf Fahrzeugen

Sturm und heftiger Starkregen haben in Rastatt für Überflutungen gesorgt und Bäume zu Sturz gebracht. Im Landkreis Rastatt habe es an die 100 Einsätze wegen des Regens gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg. «Streifen haben angehalten, weil der Regen so stark war, dass man kaum mehr fahren konnte», berichtete er. Es seien mehrere Bäume auf Autos und Lkw gefallen. «Das muss schon ordentlich gewesen sein im Bereich Rastatt», sagte er.

Eine Polizeisprecherin sagte dem SWR, die offizielle Unwetterwarnung habe die Polizei erst erreicht, als das Unwetter schon vorbei war. Zwar habe man auf Wetter-Apps sehen können, dass es aufzieht. Aber: «Dass das so heftig sein würde, damit hat keiner gerechnet.» Durch den plötzliche Starkregen seien Straßen im Stadtgebiet überflutet worden, Keller und Unterführungen vollgelaufen. Bislang gebe es keine Verletzten. Es sei jedoch mit hohem Sachschaden zu rechnen.