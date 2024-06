Beatrice Egli: Dieser Sänger hat es ihr angetan!

Immer wieder gibt es Gerüchte darum, dass die beiden Schlagerstars Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar sein könnten. Nun erzählt die Sängerin, für wen ihr Herz wirklich schägt.

Das Liebesleben von Schlagersängerin Beatrice Egli ist ein gut gehütetes Geheimnis. Aber auch ein Thema, über das viel spekuliert wird. Vor allem mit Kollege Florian Silbereisen wird Egli immer wieder eine Beziehung nachgesagt. Dass die beiden dann auch noch ein Duett mit dem Titel "Das wissen nur wir" herausbrachten, befeuerte die Liebes-Gerüchte noch zusätzlich. Aber ist Silbereisen wirklich der Mann, dem Eglis Herz gehört?

Beatrice Egli im Gespräch mit Oliver Polak: Dieser Sänger hat es ihr angetan

Im Deutschlandfunk Kultur-Podcast "Polaks Schlagertalk" spricht Egli mit Moderator Oliver Polak offen über ihr Privatleben. Als es um Musik geht, gesteht die Schweizerin, dass sie einen Faible für italienische Musik habe. Und besonders ein Musiker hat es ihr angetan, wie sie erzählt: "Ich bin ein großer Eros-Ramazzotti-Fan." Egli ist dabei nicht nur Fan. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Künstler kann sie sich vorstellen. "Das wäre für mich so ein Mann, mit dem ich gerne singen würde", erzählt Egli weiter.

Sie habe ihn sogar bereits privat getroffen, gibt die Sängerin Einblick. Allerdings passierte das nur zufällig. Ramazzotti und sie wohnten im Urlaub im selben Hotel. Wie genau die Begegnung ablief, darüber redet Egli aber nicht.

Beatrice Egli: Was passiert in ihrem Liebesleben?

Polak ließ natürlich auch nicht die Frage aus, wie es in Eglis Liebesleben aussieht. Die Sängerin blieb davon aber unbeeindruckt und sagte nur: "Was mein Liebesleben angeht, kann jeder in meine Texte interpretieren, was er will." Das Thema sei für sie Privatsache, auch wenn sie sie in ihren Songs gerne "besinge".

Ob Beatrice Egli nun in einer Beziehung ist oder nicht, wissen also nach wie vor nur Eingeweihte. Aber vielleicht kann man ja auf ein Duett zwischen ihr und Eros Ramazzotti hoffen.