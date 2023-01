"Stars in der Manege" im Circus Krone: Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

Sat.1 präsentiert "Stars in der Manege" aus dem Circus Krone in München. Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Rund um den Jahreswechsel wird es auf Sat.1 akrobatisch, magisch und in der ein oder anderen Situation sogar gefährlich. In den letzten Wochen haben einige deutsche Prominente versucht, sich mit harter Arbeit Kunsttücke aus den verschiedensten Bereichen der Zirkuswelt anzueignen. Mit von der Partie sind unter anderem Sängerin Sarah Engels, die versucht durch die Luft zu schweben und Choreograph Bruce Darnell, welcher sich an außergewöhnlichen Zaubertricks probiert. Für Tänzer Massimo Sinató wird "Stars in der Manege" eine besonders heiße Angelegenheit: Wird er es schaffen, vor versammeltem Publikum Feuer zu spucken?

Wie liegen die Sendetermine von "Stars in der Manege"? Wo wird die Zirkusshow im TV und Stream übertragen? Gibt es eine Wiederholung? All diese Fragen beantworten wir Ihnen hier in diesem Artikel. Außer zeigen wir Ihnen die wichtigsten Infos rund um die Teilnehmer und den Cirus Krone.

"Stars in der Manege": Das sind die Sendetermine auf Sat.1

An gleich zwei Abenden präsentiert Sat.1 die große Zirkusshow "Stars in der Manege", in der prominente Teilnehmer die unterschiedlichsten Kunststücke aus der Welt des Zirkus zu ihrem besten geben. Die erste Show von "Stars in Manege" läuft am Freitag, dem 30. Dezember 2022. Der zweite Teil wird am Freitag, dem 6. Januar 2023, ausgestrahlt. Beide Shows gibt es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr zu sehen.

Hier haben wir die Sendetermine von "Stars in der Manege" im kurzen Überblick:

Freitag, 30. Dezember 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Freitag, 6. Januar 2023, 20.15 Uhr, Sat.1

Wo findet die Übertragung von "Stars in der Manege" im TV und Stream statt?

Sowohl die erste, als auch die zweite Show von "Stars in der Manege" wird im Free-TV übertragen. Möglich macht das der Sender Sat.1. Sollten Sie an den Sendeterminen keinen Fernseher parat haben, können Sie die Zirkusshow auch ganz bequem online im Stream schauen. Durch das kostenfreie Angebot des Sat.1-Livestreams oder der Streaming-Plattform Joyn kann die Zirkusshow zu beiden Sendeterminen zeitgleich zur Ausstrahlung online im Stream abgerufen werden.

"Stars in der Manege": Gibt es eine Wiederholung?

Ihnen ist es nicht möglich, "Stars in der Manege" zu den Sendetermine im TV mitzuverfolgen? Kein Problem! Die Wiederholung von jeder Show gibt es sowohl im Free-TV als auch online im Stream zu sehen.

Lesen Sie dazu auch

Im Free-TV läuft die Wiederholung der ersten Show am Samstag, dem 31. Dezember 2022, um 16.40 Uhr auf Sat.1. Die Wiederholung von Show 2 wird am Sonntag, dem 8. Januar 2023, um 12.45 Uhr und ebenfalls auf Sat.1 ausgestrahlt.

Online wird die Wiederholung, genau wie der Live-Stream, auf der hauseigenen Internetseite von Sat.1 und beim Streaming-Dienst Joyn zur Verfügung gestellt.

Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella übernehmen die Moderation bei "Stars in der Manege"

Laut Sat.1 führen TV-Moderator Jörg Pilawa und Moderatorin Jana Ina Zarrella als Zirkusdirektor und Zirkusdirektorin durch die zwei Shows von "Stars in der Manege". Die beiden Moderatoren freuen sich, viele prominente Teilnehmer inklusive ihrer Zirkustricks den Zuschauern vorstellen zu dürfen.

Das sind die Kandidaten bei "Stars in der Manege" auf Sat.1

Mittlerweile sind die Namen fast aller Kandidaten bekannt, die bei "Stars in der Manege" als Promis dabei sind. Hier nennen wir Ihnen die Teilnehmer, die für die Zirkusshow offiziell bestätigt wurden:

Sarah Engels

Bruce Darnell

Dieter und Christiane Hallervorden

Nazan Eckes

Fabian Hambüchen

Judith Williams

Stefan Mross

Natascha Ochsenknecht

Evelyn Burdecki

Ekaterina Leonova

Moritz Hans

Mathias Mester

Massimo Sinató

Jens Riewa

Victoria Swarowski

Joey Heindle

Moderator Jörg Pilawa und Kandidatin Natascha Ochsenknecht bei den Aufzeichnungen zu "Stars in der Manege". Foto: Kurt Krieger, Imago

"Stars in der Manege": Circus Krone dient als Austragungsort

Um den Zuschauern ein waschechtes Zirkuserlebnis bieten zu können, braucht es neben beeindruckenden Kunststücken natürlich auch die passende Kulisse. Kein Ort wäre dafür vermutlich besser geeignet als der Circus Krone in München. Das Circus-Krone-Gebäude besteht bereits seit 1919 und gilt seither als einzig feststehendes Zirkusgebäude in Deutschland. Neben Zirkusveranstaltungen wird das Gebäude in München auch des Öfteren als Austragungsort für Konzerte oder Kabarettveranstaltungen genutzt.