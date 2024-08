Rapperin Badmómzjay, Samu Haber und mehr beim Radiopreis

Wenn Anfang September die besten Radiomacher Deutschlands im Rampenlicht stehen, kommen auch musikalische Hörfunk-Stars auf die Bühne. Bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises 2024 werden neben anderen die Rapperin Badmómzjay sowie die Sänger Samu Haber und Michael Schulte auftreten, wie der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg mitteilte. Außerdem soll die Elektropopp-Band ClockClock und DJ Lost Frequencies ihre Hits präsentieren.

Die Gala aus der Neuen Flora in Hamburg am 5. September wird auch live gestreamt und von zahlreichen öffentlich-rechtlichen und privaten Radiosendern übertragen. An dem Abend werden die Auszeichnungen in zehn Kategorien verliehen. Zu den Laudatorinnen und Laudatoren gehören Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, Moderator Steven Gätjen, «Checker Tobi» Tobias Krell, Moderatorin und Podcasterin Sophia Passmann, Literaturkritiker Denis Scheck und Schlagersängerin Beatrice Egli. Der Deutsche Radiopreis gilt als der wichtigste Preis der Branche.

Vom Radio auf die Bühne in Hamburg: Die Band "ClockClock"

Auch der finnische Sänger Samu Haber wird bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises auftreten.

Der DJ Lost Frequencies tritt auch beim Radiopreis auf

Er war schon beim ESC und läuft im Radio rauf und runter: Michael Schulte.