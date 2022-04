"Starstruck": Start, Folgen, Besetzung und alle Infos

Die BBC-Serie "Starstruck" kommt zu RTL+. Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream sowie einen Trailer für Sie.

Die Idee zur Comedy-Serie "Starstruck" hatte Rose Matafeo, die auch die Hauptrolle in der BBC-Produktion übernimmt. Ihre beste Freundin und Mitbewohnerin Kate, die in der Serie von Emma Sidi gespielt wird, wohnt auch im echten Leben mit der Schauspielerin und Standup-Comedienne zusammen. "Starstruck" feierte im April 2022 auf der britischen Streaming-Plattform BBC iPlayer Premiere und wurde bei den Broadcast Awards 2022 als beste Comedy-Serie ausgezeichnet. Eine zweite Staffel der Serie wurde bereits vor der Ausstrahlung von Staffel 1 in Auftrag gegeben.

Sie möchten mehr zur 1. Staffel von "Starstruck" erfahren? Ab wann gibt es die Serie in Deutschland zu sehen? Welche Schauspieler gehören zum Cast der Comedy-Serie? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier. Am Ende des Artikels haben wir außerdem einen Trailer zu "Starstruck" für Sie.

Start von "Starstruck": Wann gibt es die Serie in Deutschland zu sehen?

Staffel 1 von Starstruck wird es ab dem 14. April 2022 im Stream bei RTL+ zu sehen geben. Die britische Serie wurde auch in die USA exportiert: Dort läuft das Comedy-Format bei HBOMax.

"Starstruck" im Stream bei RTL+ ansehen

In Deutschland hat sich RTL die Rechte an der britischen Comedy-Serie gesichert. Die sechs Folgen der 1. Staffel werden ab dem 14. April bei der hauseigenen Streaming-Plattform RTL+ auf Abruf zur Verfügung stehen. Über eine Ausstrahlung im TV ist bisher noch nichts bekannt. Wir informieren Sie hier, sobald RTL entsprechende Infos veröffentlicht.

Folgen von "Starstruck": Die Episoden in Staffel 1

Staffel 1 von "Starstruck" umfasst insgesamt sechs Episoden, die jeweils etwa 21 Minuten dauern. Das sind die Titel der einzelnen Folgen im Überblick:

Folge 1: "Neujahr" (14.04.2022)

Folge 2: "Frühling" (14.04.2022)

Folge 3: "Sommer" (14.04.2022)

Folge 4: "Herbst" (14.04.2022)

Folge 5: "Winter" (14.04.2022)

Folge 6: " Weihnachten " (14.04.2022)

Sechs weitere Folgen der zweiten Staffel feierten am 7. Februar 2022 in Großbritannien Premiere. Wann Staffel 2 in Deutschland zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Besetzung von "Starstruck": Die Schauspieler im Cast

An der Seite von Rose Matafeo, die nicht nur die Hauptrolle spielt sondern auch das Drehbuch zu "Starstruck" geschrieben hat, übernimmt der Schauspieler Nikesh Patel die männliche Hauptrolle in der Comedy-Serie. Er wurde unter anderem durch die Serie "Indian Summers" und den Film "Artemis Fowl" bekannt. Das sind die Darsteller in "Starstruck" im Überblick:

Rose Matafeo als Jessie,

Matafeo als Jessie, Nikesh Patel als Tom Kapoor

als Emma Sidi als Kate

als Kate Sindhu Vee als Sindhu

Al Roberts als Ian

Jon Pointing als Dan

Joe Barnes als Joe

Nic Sampson als Steve

Lola-Rose Maxwell als Sarah

Abraham Popoola als Jacob

Ambreen Razia als Shivani

Nadia Parkes als Sophie Diller

Liz Kingsman als Liz

Handlung von "Starstruck": Worum geht es in der Serie?

Die junge Rose ist aus Neuseeland ausgewandert und hat sich im Londoner Viertel Hackney niedergelassen. Dort genießt sie ihr Single-Leben in vollen Zügen und hat lieber One-Night-Stands, als sich auf die Suche nach einem festen Partner zu machen. Nach einer ausgelassenen Neujahrs-Party wacht sie in einer fremden Wohnung auf und muss überrascht feststellen, dass sie mit dem Filmstar Tom Kapoor im Bett gelandet ist. Für sie ist es zunächst nur ein weiteres One-Night-Stand, doch Tom scheint mehr in Rose zu sehen. Aufgrund von Toms Berühmtheit gestaltet sich ein weiteres Kennenlernen jedoch mehr als chaotisch.

Trailer zu "Starstruck"

Bisher hat RTL noch keinen Trailer mit deutscher Synchronisation veröffentlicht. Hier können Sie sich den Trailer im englischen O-Ton ansehen:

