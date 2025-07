195 verschiedene Nationen leben in Hessen

Menschen aus insgesamt 195 verschiedenen Staaten leben in Hessen. Das teilte das Hessische Statistische Landesamt (HSL) anlässlich des Weltbevölkerungstages am 11. Juli mit. Demnach wurden 2024 insgesamt 1,35 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in Hessen gezählt. Das sind den Angaben nach 56,7 Prozent mehr als vor zehn Jahren.

Laut der Statistik stellen türkische Staatsbürgerinnen und -bürger mit 166.900 Menschen die größte Gruppe, gefolgt von Staatsangehörigen der Ukraine (104.900 Personen). Die drittgrößte Gruppe stamme aus Rumänien (82.700 Personen). 18,9 Prozent aller Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit lebten demnach 2024 in Frankfurt am Main, gefolgt vom Landkreis Offenbach (6,9 Prozent) und dem Main-Kinzig-Kreis (6,7 Prozent).

Die Zahlen basieren auf einer Auswertung des Ausländerzentralregisters des Statistischen Bundesamtes. Dargestellt werden alle Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen - Menschen mit zwei Pässen sind nicht enthalten.