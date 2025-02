Hessens Einzelhändler verbuchen 2024 leichtes Umsatzplus

Nach einem deutlichen Minus im Vorjahr haben Hessens Einzelhändler 2024 preisbereinigt wieder ein kleines Umsatzplus von 0,5 Prozent verzeichnet. Allerdings fiel die Entwicklung bei einzelnen Warengruppen sehr unterschiedlich aus: Im Handel mit Informations- und Kommunikationstechnik wie Smartphones, Laptops oder TV-Geräte legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 9,2 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte.

Dagegen entwickelten sich die Umsätze mit Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf mit minus 2 Prozent weiter rückläufig. 2023 waren die Erlöse in diesem Bereich noch deutlicher geschrumpft, und zwar um 11,4 Prozent.

Händler, die ihre Waren nicht in Verkaufsräumen, sondern an Ständen und auf Märkten anboten, setzten im vergangenen Jahr 2,1 Prozent weniger um, nach einem Umsatzminus von 11,3 Prozent im Vorjahr. Der Handel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren verbuchte im vergangenen Jahr 1,2 Prozent weniger Umsatz als 2023. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche nahm im Jahresvergleich um 2,5 Prozent ab. 2023 waren die Umsätze im hessischen Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5,2 Prozent geschrumpft.