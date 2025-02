Zahl der Trauungen hat 2023 Tiefstand seit 2000 erreicht

Am kommenden Freitag ist Valentinstag - wie viele Menschen geben sich in Hessen das Jawort? 2023 hat die Zahl der Trauungen im Land einen Tiefstand mit 26.388 Eheschließungen erreicht. Das waren 8 Prozent weniger Trauungen als im Vorjahr. «Seit 2000 wurden in einem Jahr noch nie so wenige Ehen geschlossen», teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Zahlen für 2024 legte es noch nicht vor.

Sich das Jawort in einem kühlen Monat geben? Lieber nicht, scheinen sich viele Brautpaare zu denken. Eine Hochzeit im Juni erreichte im Jahr 2023 mit 3.534 Eheschließungen den ersten Platz des Monatsrankings in Hessen. Auf Platz zwei folgte der September mit 3.321 und auf Platz drei der Juli mit 3.164 Trauungen. Die wenigsten Hochzeiten (674) wurden 2023 im Januar gefeiert.

August am beliebtesten

«Im Langzeitvergleich ab dem Jahr 2000 wählten die meisten Hochzeitspaare den Monat August für ihre Eheschließung aus, während der Januar 23 Jahre lang den letzten Platz belegte», teilten die Statistiker weiter mit. Auch der Valentinstag jeweils am 14. Februar fällt in den Winter - 2023 zum Beispiel gingen an diesem Tag in Hessen 58 Paare den Bund des Lebens ein und exakt ein Jahr vorher nur 39 Paare.