Staus zum Ferienstart: Auf diesen Straßen wird es besonders voll

Wer seinen Urlaub nicht im Stau beginnen möchte, sollte seine Reise gut planen. Denn mit Bayern und Baden-Württemberg starten am Wochenende die letzten deutschen Bundesländer in die Sommerferien.

Lange haben Schulkinder und womöglich auch ihre Eltern darauf hingefiebert. Am Freitag ist es so weit: Auch in Bayern beginnen die Sommerferien und damit auch für viele die Urlaubszeit. Wer auf das Chaos an Deutschlands Flughäfen verzichten will, verreist mit dem Auto. Doch auch das läuft nicht immer stressfrei ab. Laut dem ADAC steht eines der staureichsten Wochenenden der Saison bevor.

Stau am Wochenende: Sommerferien in allen Bundesländern

Mit Bayern und Baden-Württemberg starten die letzten deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und dem Süden der Niederlande kommt die zweite Reisewelle. Zudem sind viele Urlauber aus Skandinavien, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schon wieder auf dem Heimweg. Dort beginnt die Schule bald wieder.

Es dürfte generell schwierig werden, alle Staus zu umfahren. Am schlimmsten soll es aber am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag werden, befürchtet der ADAC. Wer seinen Urlaub nicht im Stau beginnen möchte, sollte unter der Woche, zum Beispiel Dienstag oder Mittwoch, aufbrechen.

Staugefahr: Diese Autobahnen sind besonders betroffen

Laut dem ADAC ist die Staugefahr auf folgenden Autobahnen besonders hoch:

Fernstraßen zu und von der Nord- und Ostsee

Großräume Hamburg , Köln und München

, und A1 Lübeck – Bremen – Dortmund – Köln

– – – A2Dortmund – Hannover

A3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln – Oberhausen

– – – – – A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

– – A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

– – A7 Hamburg – Flensburg

– A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/ Reutte

– und – – Füssen/ A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

– – – A9 München – Nürnberg – Halle/ Leipzig

– – Halle/ A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

– – A81 Stuttgart – Singen

– Singen A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/ B2 München – Garmisch-Partenkirchen

– A99 Autobahnring München

Staugefahr am Wochenende: Autobahnbaustellen und Tempolimits

Aktuell gibt es auf den deutschen Autobahnen 974 Baustellen. Demnach liegt die Zahl weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Rund um die Baustellen muss man bei hohem Verkehrsaufkommen mit Zeitverlusten rechnen. Zumindest dürfte es aber während der Ferien keine Tagesbaustellen geben.

Wegen der großen Hitze ist in den vergangenen Wochen die Gefahr von Blow-ups gestiegen. Deshalb gab es Tempolimits und Sperren von Fahrstreifen unter anderem auf der A2 Dortmund – Oberhausen, A9 Berlin – Halle/Leipzig und der A13 Schönefelder Kreuz – Dresden.

Stau auf Autobahnen: ähnlich viel Verkehr wie vor Corona-Pandemie

Diesen Sommer dürfte es wieder ähnlich viel Verkehr geben wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Heimat- und Campingurlaub sind seit Jahren sehr beliebt, was sich auf den Fernstraßen und Zufahrtsstraßen in die Berge und an die Seen deutlich bemerkbar macht. Auch Urlaub in Deutschlands Nachbarländern ist dank weggefallener Corona-Beschränkungen wieder problemlos möglich. Etwas Erleichterung könnte das Lkw-Ferienfahrverbot bringen, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.