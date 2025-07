Auffahrunfall auf der A5 - Siebenköpfige Familie verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A5 nahe Freiburg ist eine siebenköpfige Familie mit fünf Kindern und Jugendlichen leicht verletzt worden. Sie waren in den Urlaub unterwegs gewesen, als ein 57-Jähriger am späten Donnerstagabend mit einem Transporter in ihr Heck fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrbahn blieb in Richtung Süden am frühen Morgen zunächst gesperrt.

Unter den verletzten Familienmitgliedern sind fünf Minderjährige im Alter zwischen 6 und 17 Jahren. Der Fahrer des Transporters wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Der Verkehr in Richtung Süden wurde auf der A5 am Unfallort umgeleitet. Fahrerinnen und Fahrer mussten dort laut dem ADAC rund eine Stunde mehr Zeit einplanen.