ADAC rechnet mit vielen Staus am Wochenende

Mittlerweile haben neun deutsche Bundesländer Sommerferien. Das wird sich auch am Wochenende auf Deutschlands Autobahnen bemerkbar machen.

Am kommenden Wochenende brauchen Autofahrer in Deutschland besonders viel Geduld. Der ADAC rechnet damit, dass sich die Kolonnen auf den Urlauberautobahnen abschnitts- und zeitweise nur im Schritttempo fortbewegen. Grund dafür sind die Sommerferien, die in fünf weiteren Bundesländern begonnen haben. Dazu zählen Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Inzwischen sind die Schulen schon in neun Bundesländern geschlossen. Auch Teile der Niederlande haben bereits Ferien.

Stau wegen Sommerferien: Wann ist die Gefahr am größten?

Extrem groß ist die Staugefahr auf den Zufahrtsstraßen in die Mittelgebirge, die Naherholungsgebiete und Seenlandschaften. Auch auf den Autobahnen in Richtung Norden kann es voll werden, da die ersten Urlauber schon wieder auf dem Nachhauseweg sind. Die größte Staugefahr besteht am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wenn möglich, sollte man auf ruhigere Alternativrouten oder auf einen anderen Reisetag, zum Beispiel Montag oder Dienstag, ausweichen.

ADAC rechnet mit vielen Staus in diesem Sommer

Der ADAC rechnet mit einem ähnlich staureichen Sommer wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Heimat- und Campingurlaub sind seit Jahren sehr beliebt, was sich auf den Fernstraßen und Zufahrtsstraßen in die Berge und an die Seen deutlich bemerkbar macht. Wegen wegfallender Corona-Beschränkungen sind auch Autoreisen ins benachbarte Ausland wieder problemlos möglich.

Einen kleinen Lichtblick gibt es aber. Das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot verspricht etwas Erleichterung. Dieses gilt bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr.

Staugefahr: Auf diesen Autobahnen ist sie besonders groß

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großräume Hamburg und Berlin

und A1 Bremen – Lübeck

– A3 Würzburg – Nürnberg – Passau

– – A4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden

– – A5 Karlsruhe – Basel

– A6 Nürnberg – Heilbronn

– A7 Hamburg – Flensburg

– A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/ Reutte

– und – – Füssen/ A8 Stuttgart – München – Salzburg

– – A9 Halle/ Leipzig – Nürnberg – München

– – A10 Berliner Ring

A11 Berlin – Dreieck Uckermark

– Dreieck A19 Dreieck Wittstock / Dosse – Rostock

/ – A24 Hamburg – Berlin

– A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

– – A72 Leipzig – Chemnitz – Hof

– – Hof A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/ B2 München – Garmisch-Partenkirchen

– A99 Autobahnring München

Stau auf der Autobahn, Chaos am Flughafen

Nicht nur auf Deutschlands Autobahnen herrscht Chaos. Auch an den Flughäfen geht es drunter und drüber. Am Münchner Flughafen stapeln sich derzeit unzählige Koffer, Flugzeuge verspäten sich und dann streicht die Lufthansa auch noch zahlreiche Verbindungen. Der Grund dafür ist vor allem Personalnot.