Pfingsturlaub: Wann und wo die längsten Staus drohen

Wer an Pfingsten mit dem Auto verreisen möchte, sollte viel Geduld haben. Der ADAC rechnet auf den Fernstraßen mit "beträchtliche Staus – und das in alle Richtungen".

Aktuell folgt in Bayern ein Feiertag auf den nächsten. Zudem stehen ab Montag auch die Pfingstferien vor der Tür. Was erst einmal gut klingt, kann für Autofahrer auf dem Weg in den Urlaub allerdings zur Geduldsprobe werden. Denn auf den Fernstraßen drohen "beträchtliche Staus – und das in alle Richtungen", wie der ADAC befürchtet.

Staus an Pfingsten: Viele Bundesländer starten in die Ferien

In fast allen Bundesländern werden viele Autofahrer unterwegs sein, sei es für ein verlängertes Pfingstwochenende, wie beispielsweise in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, wo auch noch Dienstag, der 21. Mai, schulfrei ist – oder für einen Urlaub. Neben Bayern starten auch Baden-Württemberg, Hamburg, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt in die Pfingstferien.

Der ADAC erwartet vor allem im Süden Deutschlands zahlreiche Staus. Das Ziel vieler Reisenden sind vor allem die Alpen, die Mittelgebirgsregionen, Nord- und Ostsee sowie das benachbarte Ausland. Aber auch Ausflugsfahrten in die Naherholungsgebiete der großen Städte spielen eine Rolle.

Hier erwartet der ADAC an Pfingsten die längsten Staus

Die meisten und längsten Staus zu Pfingsten erwartet der ADAC am Freitagnachmittag und Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag. Im vergangenen Jahr war der Freitag vor Pfingsten einer der staureichsten Tage des Jahres. Diese Stecken sind besonderes gefährdet:

Großräume Berlin , Hamburg , Köln , Frankfurt , Stuttgart , München

, , , , , Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

zur Nord- und A1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

– – – A2 Dortmund – Hannover – Berlin

– – A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Oberhausen – Frankfurt – Nürnberg

– – A4 Kirchheimer Dreieck – Dresden – Görlitz

– A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

– – A6 Kaiserslautern ¬– Mannheim – Heilbronn

¬– – A7 Hamburg – Flensburg

– A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/ Reutte

– – – Füssen/ A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

– – – A9 München – Nürnberg – Berlin

– – A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock / Dosse – Rostock

/ – A24 Berlin – Hamburg

– A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

– – A81 Stuttgart – Singen

– Singen A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 / B2 München – Garmisch-Partenkirchen

– A96 München – Lindau

– A99 Umfahrung München

Auch in Deutschlands Nachbarländern drohen Staus am Pfingsten

Auch auf den Auslandsstrecken Tauern-, Inntal-, Rheintal- und Brennerautobahn sowie auf der Gotthard-Route wird sich der Verkehr vermutlich stauen. Außerdem braucht man auf den Fernstraßen zu den kroatischen Küsten viel Geduld. Wer nach Deutschland zurückfährt, muss insbesondere an den bayerischen Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) und den Übergängen von Polen Ludwigsdorf (A4), Frankfurt (Oder) (A12) und Forst (A15) wegen der Grenzkontrollen mit Staus rechnen.